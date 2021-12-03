Омрачить праздник может неудачный подарок, либо и вовсе его отсутствие. Чтобы девушки, выбирая подарок своему любимому мужчине, отцу, приятелю не попали в нелепую ситуацию — Факты ICTV составили список самых нежелательных подарков.

Что нельзя дарить мужчине на Новый год 2022

Первое место в рейтинге “подарков для врага” занимают носки.

Носки – вещь нужная, всегда придется ко двору, но в Новогодний вечер мужчина меньше всего ждет такого презента. Кроме того, вы можете не угадать с цветом и размером.

Второе место — дезодоранты, гели для душа, пена для бритья.

Это самый очевидный вариант. Парни, конечно, далеко не всегда так уж плохо относятся к подобного рода сюрпризам. Но, все-таки, стоит избегать таких подарков, так как рискуете, во-первых, получить нечто подобное на праздник, а во-вторых, продемонстрировать человеку своё неуважительное отношение. Мужчина может подумать, что он неприятно пахнет или, что он неухожен.

Еще один неудачный подарок мужчине – книга.

Вы удивитесь, но уже 21 век. И бумажная книга, — это уже немного не в тренде. Конечно, миллионы их почитателей еще бродят по планете. Кроме того, чтобы дарить книгу – нужно хорошо знать библиотеку человека и быть уверенным, что выбранное вами произведение придется по вкусу.

Четвертое место в антирейтинге — зажим для галстука или зажим для денег.

Дело в том, что зажимы для галстука и зажимы для денег стали атрибутом, который использует бизнес-класс. И, чаще всего, не по собственному желанию, а по воле статуса.

Такой подарок рискует “лечь на полку” и пылиться годами.

Кроме того, подобный девайс чертовски неудобен.

Не стоит дарить мужчине и видеоигры.

Никто не спорит, многие взрослые мужчины обожают электронные игрушки. Но очень трудно угадать, что конкретно ему нужно. Если решились на такой подарок, обязательно выясните, какую игру он хочет и подойдет ли она для его компьютерной системы или приставки.

Шестое место в рейтинге нежелательных подарков — электронные “примочки” для автомобиля: это подарок машине, а не парню. Тем более, чаще всего мужчина лучше знает, что ему нужнее.

Также не дарите предметы для дома.

Если мужчина живет отдельно – он может обидеться, поскольку подумает, что вам не нравится атмосфера в его доме.

Если же вы живете вместе – он подумает, что вы купили очередную безделушку себе, но подарили ему.

Седьмое место — рубашка.

За исключением случая, если он сам очень хотел купить какую-нибудь конкретную, и ему это не удалось, или речь идет о каком-либо редком бренде, а остальных случаях — дарить рубашку на Новый год — скучно.

Также не стоить дарить сувениры, свечи, мягкие игрушки или статуэтки с атрибутикой пришедшего года.

Такие вещи безлики. Если вы хотите купить что-то подобное – просто приобретите это вместе с елкой и игрушками. А мужчину такой подарок только разочарует.

Девятая строчка – нижнее белье.

Никогда не дарите на Новый год предметы повседневного обихода, каким является для мужчины нижнее белье. Этим вы убьете романтику в ваших отношениях или попросту обидите. Ведь мужчина всегда ждет чего-то большего.

Финальное, 10-е место в рейтинге подарков на скорую руку занимают пепельницы и зажигалки. Такие подарки рискуют быть передаренными или отложенными в стол.

Также не самые лучшие варианты: парфюмерия, сладости, одежда, посуда, дрель или набор инструментов, игрушки, средства для бритья, кофе, чай, домашние цветы.

Подходите к выбору подарка серьезно, креативно и не в последний момент. Успехов!

Фото: Twitter.