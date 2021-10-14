Хочете придумати незвичайний образ на Хеловін 2021, однак фантазія вирішила піти у відпустку?

Ви можете стати маскою, капелюшником, людиною-вамп, відьмою, скелетом, Пеннівайзом або Вензді Адамс. Факти ICTV зібрали ідеї 10 актуальних образів на Хеловін 2021.

Дівчина з трояндою

Для створення такого образу знадобиться віск для гриму або крохмаль з вазеліном, штучна кров, декоративна маленька троянда без шипів, ножиці.

Нанесіть віск або крохмаль з вазеліном на дві щоки (у місцях, де буде протягнуто квітку). Зверху вставте поділені ножицями навпіл частини троянди, закріпивши матеріалом.

Щоб мати більш ефектний вигляд, наненість на повіки червоними матовими тінями, а губи – помадою. Одягніть чорну, фіолетову або синю сукну, щоб завершити образ.

Маска

Одягніть світло-коричневе пальто, чорні штани та елегантні чоботи, а на обличчя – однотонну білу маску (її можна купити у тематичному магазині).

Щоб додати антуражу, прихопіть з собою на Хеловін-паті темну валізу (на неї точково можна нанести штучну кров).

Клоун

Найголовніше в образі клоуна – тематичний макіяж. Намалюйте над бровами два трикутники, від одного ока до іншого через рот проведіть хвилясту червону лінію.

Ніс замалюйте бордовим кольором, а на очі одягніть лінзи яскравих кольорів (наприклад, помаранчеві, жовті або червоні).

Школярка

Одягніть чорну сукню з білим комірцем, а на ноги – світлі капронові колготки, чорні панчохи вище колін та туфлі на невеликих підборах.

Зробіть нюдовий макіяж: на повіки нанесіть світло-коричневі тіні, а на губи – матову помаду натуральних кольорів. Зачіска з косичками додасть образу школярки антуражу.

Пеннівайз

Щоб стати страхітливим Пеннівайзом, вдягніться у білосніжний колір (сукню, костюм або комбінезон), а зверху – накладний повітряний комір.

На все обличчя нанесіть білий грим, проведіть червону хвилясту лінію від чола через очі до рота. Ніс та губи замалюйте червоною фарбою. Прихопіть з собою кульку та легкою ходою вирушайте на хеловінську вечірку.

Скелет

Для образу скелета не знадобиться нічого незвичайного – чорний костюм, однотонна сорочка, темне взуття та капелюх.

Обличчя повністю покрийте білим гримом, а чорною фарбою обведіть очі, рот та вилиці. Промалюйте “зуби” на щоках та точково нанесіть темні лінії.

Вензді Адамс

Вензді – персонаж відомої серії коміксів Сімейка Адамс, мультфільмів, кінострічок та серіалів за ними. Одягніть чорну сорочку з білим коміром та темну спідницю, на ноги – темні колготки та маленькі туфельки.

Волосся заплетіть у дві косички, а обличчя зробіть блідим за допомогою пудри, на один або два тони світліше вашої. Прихопіть з собою декоративний ніж, щоб нікого не поранити, та з байдужим виглядом йдіть на Хеловін-паті.

Капелюшник

Щоб стати персонажем з Пригод Аліси в країні чудес Льюїса Керролла, потрібні кучерява червона перука та брови, а також капелюх, піджак, штани, накрохмалений комір та взуття з гострим носком різних кольорів (навіть туфлі або чоботи).

Найголовніша частина образу – макіяж. Нанесіть білий грим на все обличчя, приклейте або підведіть помаранчеві брови. Над та під повіками, на вилицях та підборідді наведіть різнокольорові матові тіні.

Жінка-вамп

Чорна сукня, темна мереживна накидка, капронові колготи, елегантні чоботи чи туфлі – речі, які потрібні для жінки-вамп.

Обличчя, шию та грудну клітину розмалюйте білою фарбою, а зверху додайте необхідні деталі чорним – кола під очима, “зашитий рот” та “кістки”.

Відьма

Класична відьма завжди ходить в чорному плащі та капелюсі, носить з собою березову мітлу, різні інгредієнти для зілля та заклинань.

Щоб додати антуражу образу, одягніть декоративний потворний ніс та кольорові лінзи (наприклад, червоного, зеленого, фіолетового або синього кольору).