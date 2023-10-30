Снайперка Євгенія Емеральд заявила, що її намагалися вбити разом із охоронцем. Вона звинувачує в цьому свого ексчоловіка, військового Євгена Стипанюка.

Каже, сталося це 29 жовтня, проте подробиць не розповіла.

– Стипанюк і його компанія намагалися вчинити перший замах на вбивство. На мене і мого охоронця. Подробиць я розповідати не буду, з нами все добре. Також усе вже на експертизі, заяви написані. Просто, люди, щоб ви розуміли – ціна правди. Але ми боремося і не зупинимося. Ми переможемо це зло. Усе вже зафіксовано і перебуває в поліції, – наголосила Емеральд.

Вона зазначила, що це її не зупинить, а коли розповідала правду про колишнього чоловіка, була впевнена, що таке може бути, а тому знала, на що йде.

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– Я готувалася до того, що, можливо, таке буде, що десь у лісі мене знайдуть. Я повністю беру відповідальність за свої дії та рішення. Це лише моє рішення, і ціна, на жаль, буває доволі різна і небезпечна, – сказала Євгенія.

Нагадаємо, у середині жовтня Євгенія Емеральд заявила про домашнє насильство. Вона показала листування з погрозами від колишнього чоловіка-військового Євгена Стипанюка. У голосових повідомленнях чоловік погрожував жінці смертю.

Після цього Емеральд зробила ще низку заяв про Спитанюка. До слова, поки що офіційно вони не розлучені, адже їхній спільній доньці немає року.

Фото: Євгенія Емеральд