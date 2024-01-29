Актор Пол Андерсон, відомий українцям за роллю Артура Шелбі в серіалі Гострі картузи, визнав себе винним у зберіганні кокаїну. В Андерсона знайшли крек – кристалічну форму кокаїну, а також інші види наркотичних речовин.

Пол Андерсон отримав вирок за зберігання наркотиків

Актора оштрафували за зберігання різних видів наркотиків після того, як знайшли у нього цілий набір речовин у пабі в Гемпстеді. Це сталося 26 грудня 2023 року, коли в Британії святкують День подарунків.

– Його впізнали, і він намагався підіграти людям. Оскільки він робить все можливе, щоби вжитися в образ, люди “пригощають” його, – пояснив ситуацію адвокат Андерсона.

Поліцію викликав адміністратор пабу, який виявив, що в туалеті стоїть запах креку. Це сталося після того, як там побував актор. У відділку в Андерсона виявили не лише кокаїн, а ще амфетаміни, діазепам і прегабалін. Юрист знаменитості заявив, що наркотики його підзахисний не вживав. Просто обставини склалися нещасливо, оскільки він не відмовив прихильникам і прийняв “подарунки”, зауважив адвокат.

Зараз дивляться

Тепер Пол Андерсон має сплатити штраф у $1,7 тис., а його подальша участь у зйомках серіалу опинилася під питанням.

Про що розповідає серіал Гострі картузи

Події в шоу відбуваються у 20-х роках XX століття та розвиваються навколо родини Шелбі, що входить до банди Гострі картузи. У серіалі описана історія рідних братів. Один з них – Томас Шелбі (Кілліан Мерфі) – разом зі старшим братом Артуром повертається в рідний Бірмінгем, щоби збудувати злочинну імперію.

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Фото: скрин з серіалу Гості картузи/BBC