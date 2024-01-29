Актер Пол Андерсон, известный украинцам по роли Артура Шелби в сериале Острые козырьки, признал себя виновным в хранении кокаина. У Андерсона нашли крек — кристаллическую форму кокаина, а также другие виды наркотических веществ.

Пол Андерсон получил приговор за хранение наркотиков

Актера оштрафовали за хранение различных видов наркотиков после того, как у него нашли целый набор веществ в пабе в Хэмпстеде. Это произошло 26 декабря 2023 года, когда в Британии празднуют День подарков.

— Его узнали, и он пытался подыграть людям. Поскольку он делает все возможное, чтобы вжиться в образ, люди “угощают” его, — объяснил ситуацию адвокат Андерсона.

Полицию вызвал администратор паба, который обнаружил, что в туалете стоит запах крэка. Это произошло после того, как там побывал актер. В участке у Андерсона обнаружили не только кокаин, а еще амфетамины, диазепам и прегабалин. Юрист знаменитости заявил, что наркотики его подзащитный не употреблял. Просто обстоятельства сложились несчастливо, поскольку он не отказал поклонникам и принял “подарки”, отметил адвокат.

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Теперь Пол Андерсон должен заплатить штраф в $1,7 тыс., а его дальнейшее участие в съемках сериала оказалось под вопросом.

О чем рассказывает сериал Острые козырьки

События в шоу происходят в 20-х годах XX века и развиваются вокруг семьи Шелби, входящей в банду Острые козырьки. В сериале описана история родных братьев. Один из них — Томас Шелби (Киллиан Мерфи) — вместе со старшим братом Артуром возвращается в родной Бирмингем, чтобы построить преступную империю.

Фото: скрин из сериала Гости козырька/BBC