Американський актор, зірка фільму Джокер Хоакін Фенікс та його кохана Руні Мара вдруге стануть батьками.

Хоакін Фенікс вдруге стане батьком

Про вагітність акторки Руні Мари стало відомо на Берлінському міжнародному кінофестивалі, який проходить з 15 по 25 лютого.

На червоному хіднику акторка з’явилась в чорній, об’ємній сукні від Givenchy, яка підкреслила її округлий животик.

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Наразі актори не коментують новини про поповнення в сім’ї. Також невідомо, хто саме народиться в пари.

Для Хоакіна та Руні це буде друга спільна дитина. У 2020 році у пари народився син, якого назвали Рівером на честь покійного брата Хоакіна, актора Рівера Фенікса.

Зазначимо, що Мара та Фенікс познайомилися у 2012 році на зйомках фільму Вона. Через чотири роки вони знялися ще в одному спільному проєкті – у драмі Марія Магдалина, після якого продовжили спілкуватися у листуванні. Пара таємно заручилася у 2019-му.