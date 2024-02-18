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Звезда фильма Джокер Хоакин Феникс во второй раз станет отцом

18 февраля 2024, 15:12
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Хоакін Фенікс та Руні Мара
Источник: Getty Images

Американский актер, звезда фильма Джокер Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара во второй раз станут родителями.

Хоакин Феникс во второй раз станет отцом

О беременности актрисы Руни Мары стало известно на Берлинском международном кинофестивале, который проходит с 15 по 25 февраля.

На красной дорожке актриса появилась в черном, объемном платье от Givenchy, которое подчеркнуло ее округлый животик.

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Пока актеры не комментируют новости о пополнении в семье. Также неизвестно, кто именно родится у пары.

Для Хоакина и Руни это будет второй общий ребенок. В 2020 году у пары родился сын, которого назвали Ривером в честь покойного брата Хоакина, актера Ривера Феникса.

Отметим, что Мара и Феникс познакомились в 2012 году на съемках фильма Она. Через четыре года они снялись еще в одном совместном проекте — в драме Мария Магдалина, после которого продолжили общаться в переписке. Пара тайно обручилась в 2019-м.

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Источник
Daily Mail
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