Американский актер, звезда фильма Джокер Хоакин Феникс и его возлюбленная Руни Мара во второй раз станут родителями.

Хоакин Феникс во второй раз станет отцом

О беременности актрисы Руни Мары стало известно на Берлинском международном кинофестивале, который проходит с 15 по 25 февраля.

На красной дорожке актриса появилась в черном, объемном платье от Givenchy, которое подчеркнуло ее округлый животик.

Сейчас смотрят

Пока актеры не комментируют новости о пополнении в семье. Также неизвестно, кто именно родится у пары.

Для Хоакина и Руни это будет второй общий ребенок. В 2020 году у пары родился сын, которого назвали Ривером в честь покойного брата Хоакина, актера Ривера Феникса.

Отметим, что Мара и Феникс познакомились в 2012 году на съемках фильма Она. Через четыре года они снялись еще в одном совместном проекте — в драме Мария Магдалина, после которого продолжили общаться в переписке. Пара тайно обручилась в 2019-м.