Завжди хотіла мати цю суперсилу! Марія Стопник здивувала вмінням

Мати ще декілька додаткових годин у добі, за клацанням пальців готувати вечерю, за хвилину із заплющеними очима опинятись на морі – про такі супервміння, напевно, мріє чи не кожна людина. На жаль, це щось з області фантастики…

Є і інші, скромніші, але не менш приємні навички. Одну з таких розвинула у собі українська акторка, виконавиця ролей у серіалах Нового каналу Голова та Будиночок на щастя Марія Стопник. Дівчина вміє одночасно робити різні дії правою та лівою рукою.

– Я, на жаль, не амбідекстр. І, чесно кажучи, взагалі не посягаю на це звання. Хоча завжди хотіла, щоб в мені була ця прихована суперсила. Лівою рукою я можу їсти, чистити зуби та фарбуватись. Писати, на жаль, не можу. Скільки не намагалась розвинути у собі це вміння, але все ніяк, – зізнається вона.

Супернавичка робити різні дії двома руками паралельно неабияк допомагає Марії у житті. А почалось все в один із найцікавіших періодів у житті кожної людини – під час навчання в університеті.

– Я не пам’ятаю, коли саме відкрила в собі це вміння. Але у всіх же у школі було бажання навчитись щось робити лівою рукою чи взагалі двома руками одночасно? От і я пробувала. Але нормально вийшло вже аж у студентські роки, коли насправді просто не вистачало часу на все. Я просто намагалась максимально швидко все робити і встигати. Тож відтоді і дотепер можу, наприклад, правою рукою писати повідомлення на телефоні, а лівою фарбувати вії. Роблю це навіть не задумуючись! Мозок автоматично спрацьовує. І виходить все доволі непогано, скажу я вам. (Сміється) – зізнається акторка.