Німецька модель і акторка Клаудія Шиффер прийшла на прем’єру шпигунського трилера Аргайл зі своїм котом Чіпом. Знаменитість вийшла на червону доріжку зі своїм улюбленцем у рюкзаку.

Кіт Клаудії Шиффер затьмарив усіх на кінопрем’єрі

Клаудія Шиффер вирішила підтримати свого чоловіка Меттью Вона на прем’єрі його фільму в Лондоні.

Разом із собою акторка взяла їхнього улюбленця, породи скоттіш-фолд. Чіп сидів у рюкзаку-переносці з ілюмінатором і отворами для повітря, який Шиффер носила на своєму плечі і позувала з ним на червоній доріжці.

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До слова, Чіп є одним із героїв фільму Аргайл. Він зіграв роль Алфі – кота письменниці-шпигунки Еллі.

Стрічка Аргайл – екранізація однойменного роману Еллі Конвей. У головних ролях можна побачити таких зірок, як Генрі Кавілл, Дуа Ліпа, Семюель Джексон, Аріана Дебос, Брайс Говард.