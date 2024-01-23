Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Чоловік мрії: дружина Брюса Вілліса поділилася рідкісними архівними фото з чоловіком

23 Січня 2024, 14:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Брюс Уиллис
Джерело: Depositphotos

Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг поділилася архівними фото із зіркою і зворушливо звернулася до свого коханого. На знімках – щасливі моменти з їхнього сімейного життя.

Емма Гемінг показала Брюса Вілліса на зворушливих фото

Так, у публікації вона описала свої мрії та життя, яке прожила разом із Віллісом.

– Коли я була маленькою дівчинкою, я мріяла тільки про те, щоб закохатися в чоловіка своєї мрії. Мріяла про білий паркан, сім’ю і безумовне кохання. Будьте обережні у своїх бажаннях, тому що ви можете їх отримати, – поділилася своїми думками Емма.

Так, на знімках Вілліс був присутній на пологах Емми, а також відзначає день народження в колі сім’ї.

Зараз дивляться
Брюс Вілліс

Фото: Емма Гемінг/ Instagram

На фото актор також насолоджується пляжним краєвидом і гуляє з дітьми.

Брюс Вілліс

Фото: Емма Гемінг/ Instagram

До речі, у грудні пара відзначила 16 років спільного життя. Щоправда, сама Емма не впевнена, що Брюс це усвідомлює, як і те, що він серйозно хворий. На одному з архівних фото Емма ніжно цілує зірку кіно в щоку.

Читайте також:
Брюс Вілліс з донькоюТи – моє серце: донька тяжкохворого Брюса Вілліса показала рідкісні фото з ним

Теги
Брюс Вілліс
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь