Дружина Брюса Вілліса Емма Гемінг поділилася архівними фото із зіркою і зворушливо звернулася до свого коханого. На знімках – щасливі моменти з їхнього сімейного життя.

Емма Гемінг показала Брюса Вілліса на зворушливих фото

Так, у публікації вона описала свої мрії та життя, яке прожила разом із Віллісом.

– Коли я була маленькою дівчинкою, я мріяла тільки про те, щоб закохатися в чоловіка своєї мрії. Мріяла про білий паркан, сім’ю і безумовне кохання. Будьте обережні у своїх бажаннях, тому що ви можете їх отримати, – поділилася своїми думками Емма.

Так, на знімках Вілліс був присутній на пологах Емми, а також відзначає день народження в колі сім’ї.

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На фото актор також насолоджується пляжним краєвидом і гуляє з дітьми.

До речі, у грудні пара відзначила 16 років спільного життя. Щоправда, сама Емма не впевнена, що Брюс це усвідомлює, як і те, що він серйозно хворий. На одному з архівних фото Емма ніжно цілує зірку кіно в щоку.