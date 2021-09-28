Американского певца Роберта Келли, больше известного как R. Kelly, признали виновным в торговле людьми.

Артист использовал свой статус знаменитости для организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми на протяжении двух десятилетий.

Против Роберта судились 11 человек, в том числе девять женщин и двое мужчин. На протяжении шести недель они рассказывали в зале суда о сексуальном унижении и насилии, которому подверглись со стороны Келли.

В итоге присяжные признали певца виновным по всем предъявленным ему обвинениям. 54-летнему R. Kelly грозит пожизненное заключение.

По данным следствия, Келли занимался торговлей женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации между разными штатами США.

Кроме этого, он создавал детскую порнографию и организовывал похищения людей. Жертвами становились его фанатки или начинающие певицы, которым артист предлагал помощь для развития карьеры.

После того, как девушки соглашались на сотрудничество, они оказывались в ловушке и были вынуждены придерживаться так называемых “правил Роба”. А за нарушение их жестоко наказывали.

— Им не позволяли есть или пользоваться ванной без разрешения Келли, он контролировал, какую одежду они носят, и заставлял их называть его “папой”, — сообщает BBC.

По данным The Associated Press, присяжным показали видео, на которых Келли занимается сексом с женщинами без их согласия.

А на одном ролике были кадры, где жертва Келли размазывала по лицу фекалии за нарушение его правил.

Также артиста обвинили в мошенническом бракосочетании с 15-летней певицей Aaliya, которая погибла в авиакатастрофе в 2001 году в 22-летнем возрасте.