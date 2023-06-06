6 червня в Україні відзначають День журналіста. Це професійне свято працівників засобів масової інформації.

Журналіст – це людина, яка збирає інформацію про різноманітні події та ділиться нею з людьми через ЗМІ. Сама суть роботи досить широка, і багато хто впевнений – це дуже цікава професія, проте мало хто замислюється щодо її складності. Адже ця людина повинна знати про все важливе, що відбувається у світі.

Будь-які події – і журналісти тут як тут. Часто вони ризикують своїм життям, або принаймні нервовою системою, оскільки людський фактор ніхто не відміняв, і багато подій пропускаються через себе. З нагоди свята Факти ICTV вирішили скласти добірку серіалів про журналістів, щоб кожен охочий зміг хоча б поверхнево розкрити для себе суть цієї професії.

Журналістка

Мінісеріал від Netflix, який складається з шести епізодів. У центрі сюжету – журналістка Анна Мацуда. Вона намагається розслідувати урядовий корупційний скандал за дорученням головного редактора видання Toto, в якому працює.

Могутні вороги намагаються стати їй на заваді, проте Анна не здається.

Варто зазначити, що серіал знято на основі реальних подій.

Ранкове шоу

Поки що серіал складається з двох сезонів, загальна кількість серій – 20. У головних ролях – Дженніфер Еністон, Різ Візерспун і Стів Карелл.

Стрічку знято за книжкою Ранкове шоу: нещадний світ телебачення, автор якої – журналіст і ведучий телеканалу CNN Браян Стелтер.

За сюжетом героїня Алекс Леві користується великою популярністю. Одного разу її колегу Мітча Кесслера звільняють через сексуальний скандал, а вона зі свого боку намагається зберегтися на місці лідера новин.

Суперництво з репортером Бредлі Джексон привело її в новий світ телевізійної журналістики.

Додому до темряви

У центрі двох сезонів – юна журналістка-розслідувачка Гільда Ліско. Одного разу вона переїжджає з Брукліна в містечко свого батька і виявляє там правду про страшний злочин, який жителі, включно з її татом, ретельно приховують.

Під час свого розслідування вона розкриває різноманітні таємниці містечка, які приводять її до впливових чиновників, найбільшої корпорації та серйозної небезпеки, в якій опиняються близькі їй люди.

Варто наголосити на тому, що серіал знято за книгою юної журналістки та письменниці Гільди Лішак.

Винна сторона

Журналістка Бет Берджесс, роль якої виконує Кейт Бекінсейл, з усіх сил намагається врятувати свою кар’єру. Одного разу вона зосереджується на історії жінки, засудженої до тюремного терміну за вбивство чоловіка. Вона стверджує, що невинна, а тому Бет намагається розібратися в ситуації.

Сауткліфф

Невелике, тихе провінційне містечко Сауткліфф сколихнула хвиля жорстоких убивств, що сталися протягом одного дня. Історія бачиться очима журналіста, який виріс у цих місцях.