У Жовтневому палаці Києва роздали нагороди переможцям музичної премії Yuna 2024. Тріумфатором вечора став гурт Антитіла, який здобув три золоті статуетки.

Yuna 2024 – список переможців

Цього року зірки українського шоубізнесу змагалися у девʼяти основних номінаціях. Також на церемонії вручили дві спеціальні відзнаки за благодійність. Лауреатів премії обирали шляхом голосування.

Найкращий альбом – Джамала, Qirim

Найкращий рок-гурт – Антитіла

– Антитіла Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei, Буревіями

Найкращий відеокліп – Антитіла, Фортеця Бахмут

– Антитіла, Фортеця Бахмут Найкраща виконавиця – Kola

Найкращий виконавець – Артем Пивоваров

– Артем Пивоваров Найкраща пісня – Антитіла, Фортеця Бахмут

– Антитіла, Фортеця Бахмут Відкриття року – Клавдія Петрівна

– Клавдія Петрівна Найкращий поп-гурт – Latexfauna

– Latexfauna Спеціальна відзнака за благодійний тур – Kozak System

– Kozak System Спеціальна відзнака за благодійність – Друга ріка

Премія Yuna заснована у 2011 році. Під час повномасштабної війни організатори змінили регламент роздачі статуеток. Минулого року замість звичних номінації вручили нагороди в одній категорії під назвою Пісні незламної України, обравши 12 треків.

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Фото: Yuna