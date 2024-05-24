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Yuna 2024: оголошено переможців музичної премії

24 Травня 2024, 08:59
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Yuna

У Жовтневому палаці Києва роздали нагороди переможцям музичної премії Yuna 2024. Тріумфатором вечора став гурт Антитіла, який здобув три золоті статуетки.

Yuna 2024 – список переможців

Цього року зірки українського шоубізнесу змагалися у девʼяти основних номінаціях. Також на церемонії вручили дві спеціальні відзнаки за благодійність. Лауреатів премії обирали шляхом голосування.

  • Найкращий альбом – Джамала, Qirim
  • Найкращий рок-гурт – Антитіла
  • Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei, Буревіями
  • Найкращий відеокліп – Антитіла, Фортеця Бахмут
  • Найкраща виконавиця – Kola
  • Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
  • Найкраща пісня – Антитіла, Фортеця Бахмут
  • Відкриття року – Клавдія Петрівна
  • Найкращий поп-гурт – Latexfauna
  • Спеціальна відзнака за благодійний тур – Kozak System
  • Спеціальна відзнака за благодійність – Друга ріка

Премія Yuna заснована у 2011 році. Під час повномасштабної війни організатори змінили регламент роздачі статуеток. Минулого року замість звичних номінації вручили нагороди в одній категорії під назвою Пісні незламної України, обравши 12 треків.

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Фото: Yuna

Теги
Kola Latexfauna Антитіла Артем Пивоваров Джамала Злата Огнєвіч Клавдія Петрівна Премія Yuna
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