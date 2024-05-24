У Жовтневому палаці Києва роздали нагороди переможцям музичної премії Yuna 2024. Тріумфатором вечора став гурт Антитіла, який здобув три золоті статуетки.
Yuna 2024 – список переможців
Цього року зірки українського шоубізнесу змагалися у девʼяти основних номінаціях. Також на церемонії вручили дві спеціальні відзнаки за благодійність. Лауреатів премії обирали шляхом голосування.
- Найкращий альбом – Джамала, Qirim
- Найкращий рок-гурт – Антитіла
- Найкращий дует – Злата Огнєвіч та Shumei, Буревіями
- Найкращий відеокліп – Антитіла, Фортеця Бахмут
- Найкраща виконавиця – Kola
- Найкращий виконавець – Артем Пивоваров
- Найкраща пісня – Антитіла, Фортеця Бахмут
- Відкриття року – Клавдія Петрівна
- Найкращий поп-гурт – Latexfauna
- Спеціальна відзнака за благодійний тур – Kozak System
- Спеціальна відзнака за благодійність – Друга ріка
Премія Yuna заснована у 2011 році. Під час повномасштабної війни організатори змінили регламент роздачі статуеток. Минулого року замість звичних номінації вручили нагороди в одній категорії під назвою Пісні незламної України, обравши 12 треків.
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Фото: Yuna