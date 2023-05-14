13 травня в Ліверпулі відгримів фінал Євробачення 2023, переможницею якого вже вдруге стала представниця Швеції Loreen. До неї таким успіхом міг похвалитися лише ірландський співак Джонні Логан.

Так, Джонні був єдиний до 2023 року дворазовий переможець міжнародного пісенного конкурсу. Він посідав перші місця на Євробаченні в 1980 і 1987 роках.

Що відомо про Джонні Логана

Співак, справжнє ім’я якого Шон Патрік Майкл Шеррард, народився у Франкстоні (Австралія) 13 травня 1954 року. Коли йому було три роки, сім’я вирішила переїхати до Ірландії, де Джонні і почав будувати свою кар’єру.

У 1978 році Логан випустив свій перший сингл, а вже через два роки удостоївся честі представляти Ірландію на Євробаченні 1980. Тоді йому було 26 років. Його конкурсною піснею стала композиція під назвою What’s Another Year? Він набрав 143 бали.

Уже за сім років співак знову вирішив спробувати свої сили на Євробаченні і знову приніс країні перемогу. Тоді Джонні виконав пісню Hold Me Now і отримав 172 бали.

Після цього Логан більше не брав участі в конкурсі, проте пісні, написані ним – так. У 1992 році Ірландію на Євробаченні представила співачка Лінда Мартін із композицією Why Me?, посівши перше місце.

Джонні стали називати містером Євробачення на тлі всіх успіхів. Варто зазначити, що він посів третє місце в рейтингу найкращих виконавців конкурсу за 50 років із піснею Hold Me Now.

На його рахунку понад 40 композицій і 19 альбомів. Також він пробував себе в ролі ведучого і навіть вів власне шоу. Ба більше, Джонні може похвалитися виступами в Білому домі перед трьома президентами США.

Зараз Логану 69 років і він продовжує творчу діяльність.