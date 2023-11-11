Як не забути про важливе: Юлія Зорій поділилася дієвим лайфхаком

Ми не можемо бути однаково енергійними та творчими 24 години на добу. Тому варто підлаштувати робочі та побутові справи під свої “золоті” години, коли ви найбільш продуктивні. Значна частина успіху в досягненні цілей полягає саме у плануванні.

Ведуча програми Ранок у великому місті Юлія Зорій розповіла, що ретельно планує кожен наступний день. Однак є речі, які допомагають їй не забувати про важливе.

Який лайфхак допомагає Юлії Зорій ефективно планувати день

– Скажу чесно: постійно про щось забуваю. Тому ведення щоденних нотаток дуже важливе для мене. Я користуюся Google-календарем, аби записувати робочі завдання та важливі події. А для повсякденних планів використовую нотатник, – розповіла Юлія Зорій за лаштунками шоу Хто зверху? на Новому каналі.

Телеведуча має особистий лайфхак, яким обожнює користуватись.

Зараз дивляться

– Найчастіше я використовую стікери для нагадування про побутові справи. Вони в мене повсюди! Приміром, потрібно зайнятися комунальними квитанціями або ж поїхати за продуктами, то розклеюю стікери на кухні та в спальні. А оскільки я дуже відповідальна, іноді мені треба і вести нотатки, і записувати в Google-календар, і розклеювати стікери (усміхається). Це допомагає не забувати про важливі речі, – пояснює зірка.