Телеведуча Маша Єфросиніна несподівано зʼявилася перед шанувальниками в образі блондинки. Вона приміряла довгу перуку, а люди в коментарях почали вгадувати, у кого ж перевтілилася Маша.

Серед версій були Даша Квіткова, матір драконів Дейнеріс Таргарієн та навіть Оксана Марченко. Дехто припустив, що це косплей на Олю Полякову, врешті ведуча розкрила інтригу.

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На кого перетворилася Маша Єфросиніна

Вгадали саме ті, хто припустив, що це алюзія на Олю Полякову. Єфросиніна ще й вдягнула сценічне вбрання Суперблондинки.

– Він ідеальний, ніби за моїми мірками, – прокоментувала враження від примірки костюма ведуча.

На це Оля Полякова сказала, що вона завжди в одній вазі, а ще відзначила схожість фігур. Для повноти образу Маша приміряла й корону, зауваживши, що вона не така вже й зручна. Після цього виконавиця пожартувала, що вкусила подругу.

– Я знайшла собі двійника! А що? В цих, значить, зал*п може бути двійник, а в мене ні, – жартома поцікавилася співачка, ймовірно, натякаючи на російського диктатора Путіна.

Також Полякова резюмувала, що для повної схожості лишилося тільки підвести чорні стрілки та нафарбувати губи рожевою помадою.

Реакція мережі на зміну образу Маши Єфросиніної

В коментарях відзначилася сама Оля Полякова, яка написала, що блонд ведучу “молодить”. Інші підписники теж визнали, що новий образ Єфросиніній до лиця. Проте деякі шанувальники висловилися на користь темного кольору волосся.

Не впізнала! Тобі личить, Машо.

Гарній жінці пасують різні образи.

Вам дуже личить насправді, але брюнетка – це 100% ваше.

Залишайтесь брюнеткою.

Вам дуже пасує такий образ. Ви наче сестра Олечки Полякової.

Марічко, ви чарівні завжди! Цікавий експеримент.

Також люди цікавился, коли буде зворотний експеримент, та відзначали схожість із Кірою Найтлі, Ольгою Сумською і королевою Серсеєю Ланістер, роль якої в серіалі Гра престолів зіграла Ліна Гіді.