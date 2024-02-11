Український співак Dzidzio (справжнє ім’я – Михайло Хома) поділився думками з приводу артистів на війні та відпочинку чоловіків за кордоном. Також виконавець розповів, чим займається від початку повномасштабного вторгнення.

Dzidzio висловився про мобілізацію артистів

Якщо держава покличе на фронт, піти на війну мають всі, незалежно від свого фаху, зазначив співак в інтервʼю на каналі Олицька. Водночас виконавець переконаний, що “все має бути професійно”.

– В нас мають бути професійні керівники та професійні люди, які розуміють як це робити, розуміють як воювати. Не можна кидати дельфінів в пісок, а антилоп в море, – вважає Dzidzio.

Щодо себе співак уточнив, що сконцентрувався на зборах коштів для українських захисників і захисниць.

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– Ми кожен день збираємо гроші – особисто я з Олександром Пономарьовим. Ми понад $3 млн зібрали по світу. Їздили з перших днів. Коли було найстрашніше, ми їздили до військових, ми виступали в тих залах, яких вже немає. Ми кожен день не були вдома, а ми були завжди з військовими, – розповів артист.

Як Dzidzio ставиться до відпочинку чоловіків за кордоном у війну

Артист висловився проти того, щоб українські чоловіки виїжджали на іноземні курорти відпочивати, поки в Україні війна. Водночас пояснив, як і для чого сам виїжджає за кордон.

– В мене виїзд через те, що мене запрошують, і я їду для того, щоби привезти гроші Україні. Ми по троє в номері, по двоє, деколи. Це ніяких бізнес-класів, це за свої гроші деколи для того, щоби достукатися до сердець, щоби люди давали гроші. Нам потрібна допомога, – зауважив співак.

Днями Dzidzio долучився до кількох благодійних заходів у США на підтримку України. Разом із ним виступила і 10-річна Анна-Марія зі Львівщини. Дівчинка не бачить та попри це активно допомагає українській армії, збираючи гроші на потреби воїнів ЗСУ своїм співом.

Фото: Dzidzio