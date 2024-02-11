Украинский певец Dzidzio (настоящее имя — Михаил Хома) поделился мыслями по поводу артистов на войне и отдыха мужчин за границей. Также исполнитель рассказал, чем занимается с начала полномасштабного вторжения.

Dzidzio высказался о мобилизации артистов

Если государство позовет на фронт, пойти на войну должны все, независимо от своей профессии, отметил певец в интервью на канале Олицкая. При этом исполнитель убежден, что “все должно быть профессионально”.

— У нас должны быть профессиональные руководители и профессиональные люди, которые понимают как это делать, понимают как воевать. Нельзя бросать дельфинов в песок, а антилоп в море, — считает Dzidzio.

Относительно себя певец уточнил, что сконцентрировался на сборах средств для украинских защитников и защитниц.

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— Мы каждый день собираем деньги — лично я с Александром Пономаревым. Мы более $3 млн собрали по миру. Ездили с первых дней. Когда было самое страшное, мы ездили к военным, мы выступали в тех залах, которых уже нет. Мы каждый день не были дома, а мы были всегда с военными, — рассказал артист.

Как Dzidzio относится к отдыху мужчин за границей в войну

Артист высказался против того, чтобы украинские мужчины выезжали на иностранные курорты отдыхать, пока в стране война. При этом объяснил, как и для чего сам выезжает за границу.

— У меня выезд из-за того, что меня приглашают, и я еду для того, чтобы привезти деньги Украине. Мы по трое в номере, по двое, порой. Это никаких бизнес-классов, это за свои деньги порой для того, чтобы достучаться до сердец, чтобы люди давали деньги. Нам нужна помощь, — отметил певец.

На днях Dzidzio присоединился к нескольким благотворительным мероприятиям в США в поддержку Украины. Вместе с ним выступила и 10-летняя Анна-Мария со Львовщины. Девочка не видит и несмотря на это активно помогает украинской армии, собирая деньги на нужды воинов ВСУ своим пением.

Фото: Dzidzio