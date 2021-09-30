На колумбійську співачку Шакіру напали два диких кабани. Інцидент стався у парку Барселони під час прогулянки зірки зі своїм 8-річним сином Міланом.

За словами Шакіри, тварини викрали її сумочку з мобільним телефоном, а потім втекли в ліс. На щастя, зірці вдалося знайти свої речі.

– Два кабани, які напали на мене в парку, зіпсували мою сумку. Вони напали на мене, забрали мою сумку в ліс з мобільним телефоном. У підсумку вони кинули її, і я знайшла аксесуар у лісі, – розповіла співачка.

Шакіра додала, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Але її та сина шокувала ця ситуація.

Відомо, що останнім часом у Барселоні кабанів можна зустріти все частіше. Також від нашестя диких тварин страждають жителі Рима.

Італійці скаржаться на кабанів і жартують, що для них потрібно облаштовувати спеціальні доріжки. Тварини пересуваються великими групами – постійно в пошуках їжі. Вони не бояться ані перехожих, ані транспорту.

Нещодавно Шакірі пригрозили судом через несплату податків. Прокуратура звинуватила зірку в шести податкових злочинах на загальну суму в €14,5 млн.

Шакіра не сплачувала податки у 2012, 2013 і 2014 роках. Сама співачка пояснила це тим, що протягом цього часу вона проживала на Багамських островах, а Іспанію відвідувала дуже рідко.

Проте податкові інспектори спростували цю заяву. Якщо Шакіру визнають винною, то їй може загрожувати тюремне ув’язнення.

Нагадаємо, що Шакіра виховує двох синів: 8-річного Мілана і 6-річного Сашу. Вона народила їх від футболіста Жерара Піке, з яким познайомилася у 2010 році на зйомках кліпу на пісню Waka Waka.