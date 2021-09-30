На колумбийскую певицу Шакиру напали два диких кабана. Инцидент произошел в парке Барселоны во время прогулки звезды со своим 8-летним сыном Миланом.

По словам Шакиры, животные украли ее сумочку с мобильным телефоном, а затем убежали в лес. К счастью, звезде удалось найти свои вещи.

— Два кабана, которые напали на меня в парке, испортили мою сумку. Они напали на меня, забрали мою сумку в лес с мобильным телефоном. В итоге они бросили ее, и я нашла аксессуар в лесу, — рассказала певица.

Шакира добавила, что в результате инцидента никто не пострадал. Но ее и сына шокировала эта ситуация.

Известно, что в последнее время в Барселоне кабанов можно встретить все чаще. Также от нашествия диких животных страдают жители Рима.

Итальянцы жалуются на кабанов и шутят, что для них нужно обустраивать специальные дорожки. Животные передвигаются большими группами — постоянно в поисках пищи. Они не боятся ни прохожих, ни транспорта.

Недавно Шакире пригрозили судом из-за неуплаты налогов. Прокуратура обвинила звезду в шести налоговых преступлениях на общую сумму в €14,5 млн.

Шакира не платила налоги в 2012, 2013 и 2014 годах. Сама певица объяснила это тем, что на протяжении этого времени она проживала на Багамских островах, а Испанию посещала очень редко.

Однако налоговые инспекторы опровергли это заявление. Если Шакиру признают виновной, то ей может грозить тюремное заключение.

Напомним, что Шакира воспитывает двух сыновей: 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу. Она родила их от футболиста Жерара Пике, с которым познакомилась в 2010 году на съемках клипа на песню Waka Waka.