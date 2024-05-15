Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва зіграв на гітарі у столичному пабі. Разом з гуртом 19.99 він виконав пісню Ніла Янга Rockin’ In The Free World.

Ентоні Блінкен зіграв у київському барі

До Києва американський політик прибув у вівторок, 14 травня. Перед виступом на сцені пабу він запевнив українців у підтримці з боку США. Зокрема, він згадав про складну ситуацію на Харківщині.

– Сполучені Штати з вами, більша частина світу з вами. І вони борються не лише за вільну Україну, але й за вільний світ, і вільний світ теж з вами, – наголосив Блінкен.

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Проте не всі оцінили виступ держсекретаря США. В мережі зʼявилося чимало коментарів про те, що музика не закриє Україну від російських ракет і такі виступи не на часі.

Це якийсь цирк. Поки ми в Харкові лицем ловимо Шахеди, ракети й вже навіть бомби, як сьогодні, в Києві вони грають в барі…

Сюр.

На жаль, музика не прикриває Харків від ракет, як то зробили б системи Patriot.

Водночас є й ті, хто вважає, що візит Блінкена під час війни свідчить про те, що наша країна й надалі матиме підтримку західних партнерів.

Візит Ентоні Блінкена до Києва – що відомо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про проведення першого раунду переговорів з держсекретарем США. Це відбулося у піцерії, що її відкрили ветерани російсько-української війни.

– Розмову про підтримку України, про відновлення справедливого миру та розвиток нашої держави, про зброю для наших солдатів ми почали саме тут, де бачиш, заради кого та завдяки кому. Я розказав йому історію закладу, створеного ветеранами, які й зараз на фронті, і замовив піцу Українська. Держсекретар залишився задоволеним і зворушеним, – розповів Кулеба.

За словами очільника МЗС, на сьогодні запланований другий раунд переговорів. Нагадаємо, що це четвертий візит Блінкена до Києва після початку повномасштабного вторгнення.