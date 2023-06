В Україні традиційно 6 червня відзначають День журналіста. Це важлива та іноді дуже небезпечна професія, про яку зняли багато фільмів і серіалів.

У світовому кінематографі є чимало стрічок про папараці, відчайдушних репортерів та борців за справедливість. Добірку фільмів про журналістику, які засновані на реальних подіях, дивіться на Фактах ICTV.

У центрі уваги

Свій рейтинг ми розпочинаємо з оскароносної стрічки Тома МакКарті У центрі уваги. Історія, що лягла в її основу, розпочалася з призначення редактором у газеті The Boston Globe у 2001 році Марті Барона. Він натикається на невеличку статтю, у якій йдеться, що архієпископ Бостона нічого не вдіяв, коли дізнався про педофілію одного із священнослужителів.

Барон просить журналістів Spotlight розібратися у цій справі. Зрештою вони з’ясовують, що понад 70 священників були причетні до сексуальних домагань. Ці злочини системно покривав Бостонський архієпископ Бернард Лоу.

У фільмі немає перебільшень, зайвої драматизації чи удаваного героїзму. Він показує, що наполегливою працею і безкомпромісністю можна домогтися будь-яких результатів та мати змогу на щось вплинути.

Режисер : Том МакКарті. Головні ролі : Марк Руффало, Майкл Кітон, Рейчел МакАдамс, Лів Шрайбер.

Вся президентська рать

Мабуть, одна з найвідоміших картин, в основу якої лягли журналістські розслідування.

Фільм розповідає про події, що призвели до першої в історії відставки президента США Річарда Ніксона. Журналісти The Washington Post опублікували матеріали з доказами прослуховування опонентів адміністрацією глави держави.

У фільмі режисер акцентує увагу на рутинній журналістській роботі з пошуку свідків та наполегливих спроб змусити їх говорити.

Режисер : Алан Дж. Пакула. Головні ролі : Дастін Гоффман, Роберт Редфорд, Джек Варден, Мартін Балсам.

Зодіак

В основу детективного триллера Девіда Фінчера лягла реальна історія одного з наймоторошніших злочинців ХХ століття – про вбивцю, який наводив страх на жителів Сан-Франциско у 1960-1970 роках.

Злочинець називав себе Зодіаком і спілкувався із поліцією через журналістів газети San Francisco Chronicle.

Під час роботи над картиною Фінчер разом із сценаристом Джеймсом Вандербілтом витратили 18 місяців на власне розслідування вбивств Зодіака.

Режисер : Девід Фінчер. Головні ролі : Джейк Джилленгол, Марк Руффало, Ентоні Едвардс, Роберт Дауні-молодший.

Клуб шибайголів

Стрічка розповідає про роботу фотожурналістів у гарячих точках. Дія відбувається під час апартеїду у ПАР.

Це історія про реальних фотографів Кевіна Картера, Грега Маріновича, Джоао Сілву та Кена Остербрука, котрі ризикували життям та йшли на неймовірні вчинки заради заповітних знімків. Двоє з цих фотографів здобули Пулітцерівську премію за свої знімки, а один загинув від кулі миротворчих сил.

Режисер показав роботу фотографів без прикрас: адикція до небезпеки, пияцтво та моральний вибір – допомогти героям свого знімка чи продовжувати фотографувати?

Режисер : Стівен Сільвер. Головні ролі : Раян Філіп, Тейлор Кітч, Нільс Ван Ярсвельд, Френк Ротенбаш.

Секретне досьє

Стрічка від живої легенди кінематографу Стівена Спілберга з Томом Генксом і Меріл Стріп у головних ролях.

Події картини розгортаються напередодні Вотергейтського скандалу та описують роботу газети The Washington Post. У 1971 році її редактори разом зі своїми конкурентами з The New York Times зважилися оприлюднити секретні дані Міноборони США.

Файли з Пентагону проливали світло на роль США у в’єтнамській війні та приховування цієї інформації американським урядом.

Режисер : Стівен Спілберг. Головні ролі : Меріл Стріп, Том Генкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк.

Французький вісник від Ліберті, Канзас Івнінґ Сан

І як бонус до добірки пропонуємо вам подивитися також “любовний лист журналістам”. Так позиціонується одна з останніх робіт режисера Веса Андерсона Французький вісник.

Це збірка чудових історій, що сталися у вигаданому французькому місті Аннуї-сюр-Блазі в середині XX століття.

Історії відбуваються у різних часових періодах та сповнені гумору й ностальгії. Картина розпочинається з мальовничої екскурсії та закінчується некрологом власнику видання, що трагічно загинув, але перед смертю розпорядився про виплати компенсацій своїм працівникам і читачам.