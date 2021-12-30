У мережу злили передсмертні записи відомого шведського діджея Avicii, справжнє ім’я якого Тім Берглінг.

Записи з особистого щоденника, які Тім написав незадовго до смерті, перебувають у книзі Тім – Офіційна біографія Avicii.

Несамовиті записи були написані під час перебування діджея в лікарні на реабілітації.

– Ті дні в лікарні були найтривожнішими та безтурботними днями, які я можу згадати за останні шість років. То були мої справжні канікули. Звучить гнітюче, – писав він.

Також він розповів про свою тривалу боротьбу з наркотиками та алкоголем.

– Мені було важко відмовитися від алкоголю, хоча всі лікарі рекомендували почекати хоча б рік, перш ніж навіть випити пива.

Він зазначив, що не слухав більшість лікарів, а лише деяких.

За день до самогубства Avicii написав: Відкидання душі – це остання прихильність перед її відновленням.

Нагадаємо, що 20 квітня 2018 року Тім Берглінг наклав на себе руки. Його знайшли мертвим в Омані в готельному номері.

Avicii входив до десятки найбільш високооплачуваних діджеїв світу – він заробляв на рік близько $20 млн.

Крім того, в 2018 році Тім посів 15 місце у списку найкращих діджеїв світу за версією DJ Magazine посмертно.