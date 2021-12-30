В сеть слили предсмертные записи известного шведского диджея Avicii, настоящее имя которого — Тим Берглинг.

Записи из личного дневника, которые Тим написал незадолго до своей смерти, находятся в книге Тим — Официальная биография Avicii.

Душераздирающие сроки были написаны во время пребывания диджея в больнице на реабилитации.

— Те дни в больнице были самыми тревожными и беззаботными днями, которые я могу вспомнить за последние шесть лет. Это были мои настоящие каникулы. Звучит удручающе, — писал он.

Также он рассказал о своей долгой борьбе с наркотиками и алкоголем.

— Мне было трудно отказаться от алкоголя, хотя все врачи настоятельно рекомендовали подождать хотя бы год, прежде чем даже выпить пива.

Он отметил, что не слушал большинство врачей, а только лишь некоторых.

За день до самоубийства Avicii написал: Отвержение души — это последняя привязанность перед ее возобновлением.

Напомним, что 20 апреля 2018 года Тим Берглинг покончил жизнь самоубийством. Его нашли мертвым в Омане в гостиничном номере.

Avicii входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира — он зарабатывал в год около $20 млн.

Кроме того, в 2018 году Тим занял 15 место в списке лучших диджеев мира по версии DJ Magazine посмертно.