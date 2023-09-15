Комік та чоловік MamaRika Сергій Середа не боїться мобілізації. Відсутність такого страху він пояснив в інтервʼю Славі Дьоміну.

– Чи хотів би я, щоб зараз, ми гуляємо, підʼїхала машина і раз-два-три раздала всім повістки? Чесно скажу, ні! Але чи тікатиму я в ліс? Теж ні, – відповів Середа на запитання чи страшно було б йому отримати повістку.

Шоумен додав, що такого поки що не траплялось і на блокпостах, що їх він доволі часто проїжджає у справах. Раз його впізнали як гравця команди Одеські манси, інша історія повʼязана з вантажем, що він віз.

– Я віз пацанам дрони. Мене зупиняють і питають, що везете? Кажу – дрони! Куди? Такій-то бригаді. Він подивився на повістки, на мені і каже: “Їдьте!”, – розповів артист.

Водночас Сергій Середа додав, що не вважає себе таким вже популярним, бо в їхній з MamaRika родині зірка – це його дружина. Також на думку коміка, від блогерів чи інфлюенсерів більше користі буде в тилу, де вони збиратимуть великі кошти на допомогу ЗСУ, ніж безпосередньо на фронті.