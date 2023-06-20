Літо вже тішить українців теплими днями – разом зі зміною сезону кардинально змінюється і гардероб, а з ним – і аксесуари. Наприклад, навіть за допомогою сумки можна вміло доповнити свій образ або показати почуття смаку.

Літні сумки можуть бути найрізноманітнішими – від плетених до поясних, в які вміщаються тільки смартфон і крем для захисту від сонця. Модельєр Андре Тан склав список популярних сумочок найспекотнішого сезону року.

Сумка таут

Уваги точно варті плетені сумки таут. Вони завжди викликають асоціацію з морем і безтурботністю. Тренд цього літа – твердий плетений таут, у який вміститься все необхідне для поїздки або прогулянки.

Бананка

Ще один форм-фактор модної сумки літа – це бананка. Проста і дуже зручна річ. Ідеальний варіант для тих, хто любить блукати містом з кавою в одній руці й телефоном в іншій.

Сумка-сідло

Сумка-сідло – це класичний стиль із ковбойською естетикою. Різноманітна колірна гамма і зручність підкуповує багатьох дівчат.

Сумка з квітковим принтом

Сумки з квітковим принтом точно допоможуть додати свіжості у ваш лук. Головне – не переборщити з комбінацією колірної гами і принтами на інших речах.

Сумка карго

Сумка карго має не найпопулярніший фасон, але з кожним роком стиль продовжує здобувати популярність. Вони практичні, адже там є безліч кишень, і допоможуть освіжити образ як експеримент.

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