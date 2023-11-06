5 листопада в Києві пройшла церемонія нагородження Всеукраїнської премії Тато року 2023. Українським татусям, які захищають країну на фронті та дбають про безпеку в тилу, вручили почесну відзнаку.

Нагороджували чоловіків різних професій у восьми категоріях: військових, волонтерів, медиків, діячів культури та багато інших. Всього участь у голосуванні взяло понад 40 кандидатів із різних сфер життя, їх номінували самі українці.

Ведучими заходу стали Оля Цибульська та Вадим Карп‘як. Ведучий ICTV та національного марафону Єдині новини — й сам батько трьох дітей.

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– Премія Тато року звертає увагу на те, наскільки значуща роль кожної професії. Ще вчора більшість наших військових – це медики, вчителі, режисери, будівельники, оператори, менеджери, юристи, артисти – люди різних професій. Сьогодні – це воїни, що об’єдналися задля захисту великої української родини, – каже ведучий Вадим Карп‘як.

Нагорода з‘явилася в Україні ще до великої війни, але тепер вона як ніколи актуальна, вважають засновники.

– Цією премією ми звертаємо увагу на те, що формується архетип тата-чоловіка-захисника. Він — приклад мужності, помноженої на гуманність. Наші татусі-переможці – приклад для багатьох чоловіків у нашій країні та за кордоном. І наша премія – це подяка, власне кажучи, і ми хочемо звернути на це увагу і подякувати чоловікам, – каже Інна Гелетюк, засновниця премії Тато року, генеральна директорка холдингу ЕдіМедіа Україна.

Відзнаку тато року у категорії Тато-медик отримав фельдшер, а нині доброволецьць Гліб Бітюков.

Дмитро Вівчарюк, актор театру і кіно, який до війни знімався у кіно та серіалах, зокрема в серіалі Козаки. Абсолютно брехлива історія та фільмі Довбуш, став переможцем номінації Тато – діяч культури. Андрій Бевзо, тато двох доньок, який добровольцем пішов захищати країну з початку повномасштабної війни, став переможцем у номінації Тато-військовий.

Кінорежисер Дмитро Авдєєв, відомий своєю роботою над фільмом Дорога додому, став переможцем у категорії Тато-волонтер. У номінації Тато-бізнесмен переміг меценат та волонтер Всеволод Кожемяко.

Перемогу у номінації Тато-комунальник здобув киянин Іван Паламарчук. Найкращим у категорії Тато-освітянин став Володимир Алєксєєв – вчитель, який зараз у складі спеціального підрозділу групи ударних БпЛА захищає Україну.

Переможцем номінації Тато-інфлюенсер став Анатолій Анатоліч, популярний шоумен, радіо- та телеведучий, а ще батько трьох дітей.