5 ноября в Киеве прошла церемония награждения Всеукраинской премии Папа года 2023. Украинским отцам, которые защищают страну на фронте и заботятся о безопасности в тылу, вручили почетную награду.

Награждали мужчин разных профессий в восьми категориях: военных, волонтеров, медиков, деятелей культуры и многих других. Всего участие в голосовании приняло более 40 кандидатов из разных сфер жизни, их номинировали сами украинцы.

Ведущими мероприятия стали Оля Цибульская и Вадим Карпьяк. Ведущий ICTV и национального марафона Єдині новини — и сам отец троих детей.

Сейчас смотрят

— Премия Папа года обращает внимание на то, насколько значима роль каждой профессии. Еще вчера большинство наших военных — это медики, учителя, режиссеры, строители, операторы, менеджеры, юристы, артисты — люди разных профессий. Сегодня — это воины, которые объединились для защиты большой украинской семьи, — говорит ведущий Вадим Карпьяк.

Награда появилась в Украине еще до большой войны, но теперь она как никогда актуальна, считают учредители.

— Этой премией мы обращаем внимание на то, что формируется архетип папы-мужчины-защитника. Он — пример мужества, умноженного на гуманность. Наши отцы-победители — пример для многих мужчин в нашей стране и за рубежом. И наша премия — это благодарность, собственно говоря, и мы хотим обратить на это внимание и поблагодарить мужчин, — говорит Инна Гелетюк, основательница премии Папа года, генеральный директор холдинга ЭдиМедиа Украина.

Награду папа года в категории Папа-медик получил фельдшер, а ныне доброволец Глеб Битюков.

Дмитрий Вивчарюк, актер театра и кино, который до войны снимался в кино и сериалах, в частности в сериале Казаки. Абсолютно лживая история и фильме Довбуш, стал победителем номинации Папа — деятель культуры. Андрей Бевзо, папа двух дочерей, который добровольцем пошел защищать страну с начала полномасштабной войны, стал победителем в номинации Папа-военный.

Кинорежиссер Дмитрий Авдеев, известный своей работой над фильмом Дорога домой, стал победителем в категории Папа-волонтер. В этой номинации Папа-бизнесмен победил меценат и волонтер Всеволод Кожемяко.

Победу в номинации Папа-коммунальщик получил киевлянин Иван Паламарчук. Лучшим в категории Папа-педагог стал Владимир Алексеев — учитель, который сейчас в составе специального подразделения группы ударных БпЛА защищает Украину.

Победителем номинации Папа-инфлюенсер стал Анатолий Анатолич, популярный шоумен, радио- и телеведущий, а еще отец троих детей.