Речі, які ніколи не вийдуть із моди

Попри те що тренди постійно змінюються, є речі, які ніколи не вийдуть з моди. Наприклад, класичні джинси, маленька чорна сукня або тренч.

Розповісти про такі речі вирішив дизайнер Андре Тан. Також він пояснив, чому той чи інший предмет гардероба завжди буде актуальним.

Класичний піджак давно вийшов за межі ділового стилю. Його можна одягати як на роботу, так і на будь-яку урочисту подію або просто прогулянку. З піджаком образ завжди має стильний вигляд, навіть якщо ви надягнете його зі звичайними джинсами і футболкою.

Тільники стали модними в минулому столітті з ініціативи самої Коко Шанель і залишаються актуальними донині.

– З ними можна створити безліч класних образів: спортивні, романтичні, кежуал, ділові. Рукав тільника може бути як коротким, так і довгим, тож його можна носити за будь-якої погоди і створювати ще більше цікавих образів, – зазначає Андре Тан.

Сорочка – найуніверсальніша річ у гардеробі. Її можна носити не тільки самостійно, а й як верхній шар. Під неї можна вдягати футболку, водолазку і навіть сукню.

Маленька чорна сукня. Тут ідеться про класику, а класика – завжди виграшний варіант. Андре Тан впевнений, така річ повинна мати своє місце в гардеробі кожної!

– Про це сказала Коко Шанель, і про це кажу вам я. Відтоді, як би не змінювалися тренди, чорна сукня завжди з нами і допомагає в різних життєвих ситуаціях. Ця річ ніколи не вийде з моди, – наголосив дизайнер.

Прямі джинси – жоден ультрамодний фасон не замінить їх. Мають дорогий вигляд, підкреслюють тендітність щиколоток і бездоганно вписуються в будь-який образ.

– База гардероба – це дуже важливо. Тому у вашому гардеробі обов’язково мають бути речі, які стануть основою стильного образу і не вийдуть з моди. Пам’ятайте про це, коли будете збирати нові образи, – сказав Андре Тан.