Українські дизайнери, самі того не знаючи, взяли участь у спецпроекті російського Elle, який називається Дружба народів.
У жовтневому номері російського видання Elle опублікували 25 фешн-фотоісторій, які за допомогою одягу розповідають про країну. Крім України, в журналі також йдеться про Білорусь, Литву, Грузію, Узбекистан та інші країни.
Нашу країну представили речі з колекцій Світлани Бевзи, Лілії Літковської та Руслана Багінського. В підготовці фото взяли участь представники України – фотограф Назар Чорний, модель Світлана Потомська, мейк-ап стиліст Олександра Ветрова, декоратор Ліза Гамшеєва.
Користувачі мережі не оцінили такого креативу і залишили шквал критики.
- Від такої токсичної дружби треба бігти.
- Присвятіть, будь ласка, Україні випуск про окупацію Криму, Донецька і Луганська Росією. А також про регулярні вбивства громадян України на нашій же території громадянами РФ.
- Лицемірні окупанти! Ми ніколи не пробачимо вам тисячі убитих і закатованих українців.
- Яка чудова дружба. Подумаєш, окупували Крим і Донбас, це ж нормально для братніх народів.
- З такою дружбою і вороги не потрібні.
- Ганьба.
- Навіщо російський журнал присвячує щось Україні?
- Фото красиві, але немає ніякої дружби народів.
- Верх цинізму.
- Навіщо нам така дружба?
- Не потрібна нам ваша дружба! Руки геть від України. – Пишуть користувачі мережі.
Крім того, обурилися і жителі Грузії, нагадавши, що Абхазія окупована Росією.
Більш того, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Світлана Бевза сказала, що публікація їхніх речей в російському Elle стала для них неприємною звісткою.
– Публікація наших речей в російському Elle під назвою Дружба народів стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українським стилістам і фотографам для зйомок в Умані, – сказала дизайнер.
Вона зазначила, що вони вже звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити їхній бренд із цієї провокаційної публікації.
Також Факти ICTV звернулися за коментарем до Лілії Літковської та Руслана Багінського, але поки що відповіді не отримали.