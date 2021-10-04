Українські дизайнери, самі того не знаючи, взяли участь у спецпроекті російського Elle, який називається Дружба народів.

У жовтневому номері російського видання Elle опублікували 25 фешн-фотоісторій, які за допомогою одягу розповідають про країну. Крім України, в журналі також йдеться про Білорусь, Литву, Грузію, Узбекистан та інші країни.

Нашу країну представили речі з колекцій Світлани Бевзи, Лілії Літковської та Руслана Багінського. В підготовці фото взяли участь представники України – фотограф Назар Чорний, модель Світлана Потомська, мейк-ап стиліст Олександра Ветрова, декоратор Ліза Гамшеєва.

Користувачі мережі не оцінили такого креативу і залишили шквал критики.

Від такої токсичної дружби треба бігти.

Присвятіть, будь ласка, Україні випуск про окупацію Криму, Донецька і Луганська Росією. А також про регулярні вбивства громадян України на нашій же території громадянами РФ.

Лицемірні окупанти! Ми ніколи не пробачимо вам тисячі убитих і закатованих українців.

Яка чудова дружба. Подумаєш, окупували Крим і Донбас, це ж нормально для братніх народів.

З такою дружбою і вороги не потрібні.

Ганьба.

Навіщо російський журнал присвячує щось Україні?

Фото красиві, але немає ніякої дружби народів.

Верх цинізму.

Навіщо нам така дружба?

Не потрібна нам ваша дружба! Руки геть від України. – Пишуть користувачі мережі.

Крім того, обурилися і жителі Грузії, нагадавши, що Абхазія окупована Росією.

Більш того, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Світлана Бевза сказала, що публікація їхніх речей в російському Elle стала для них неприємною звісткою.

– Публікація наших речей в російському Elle під назвою Дружба народів стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українським стилістам і фотографам для зйомок в Умані, – сказала дизайнер.

Вона зазначила, що вони вже звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити їхній бренд із цієї провокаційної публікації.

Також Факти ICTV звернулися за коментарем до Лілії Літковської та Руслана Багінського, але поки що відповіді не отримали.