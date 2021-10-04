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Верх цинізму: українські дизайнери потрапили в скандал через російський Elle

4 Жовтня 2021, 14:03 Каріна Зуєва
Верх цинізму: українські дизайнери потрапили в скандал через російський Elle
Джерело: Назар Чорний

Українські дизайнери, самі того не знаючи, взяли участь у спецпроекті російського Elle, який називається Дружба народів.

У жовтневому номері російського видання Elle опублікували 25 фешн-фотоісторій, які за допомогою одягу розповідають про країну. Крім України, в журналі також йдеться про Білорусь, Литву, Грузію, Узбекистан та інші країни.

Нашу країну представили речі з колекцій Світлани Бевзи, Лілії Літковської та Руслана Багінського. В підготовці фото взяли участь представники України – фотограф Назар Чорний, модель Світлана Потомська, мейк-ап стиліст Олександра Ветрова, декоратор Ліза Гамшеєва.

Користувачі мережі не оцінили такого креативу і залишили шквал критики.

  • Від такої токсичної дружби треба бігти.
  • Присвятіть, будь ласка, Україні випуск про окупацію Криму, Донецька і Луганська Росією. А також про регулярні вбивства громадян України на нашій же території громадянами РФ.
  • Лицемірні окупанти! Ми ніколи не пробачимо вам тисячі убитих і закатованих українців.
  • Яка чудова дружба. Подумаєш, окупували Крим і Донбас, це ж нормально для братніх народів.
  • З такою дружбою і вороги не потрібні.
  • Ганьба.
  • Навіщо російський журнал присвячує щось Україні?
  • Фото красиві, але немає ніякої дружби народів.
  • Верх цинізму.
  • Навіщо нам така дружба?
  • Не потрібна нам ваша дружба! Руки геть від України. – Пишуть користувачі мережі.

Крім того, обурилися і жителі Грузії, нагадавши, що Абхазія окупована Росією.

Більш того, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Світлана Бевза сказала, що публікація їхніх речей в російському Elle стала для них неприємною звісткою.

– Публікація наших речей в російському Elle під назвою Дружба народів стала для нас неприємним сюрпризом і згоду на це ми не давали. Наші речі надавалися українським стилістам і фотографам для зйомок в Умані, – сказала дизайнер.

Вона зазначила, що вони вже звернулися до редакції російського видання з вимогою вилучити їхній бренд із цієї провокаційної публікації.

Також Факти ICTV звернулися за коментарем до Лілії Літковської та Руслана Багінського, але поки що відповіді не отримали.

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Теги
Дизайнер , Мода
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