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Василь Вірастюк розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

1 Жовтня 2023, 10:00
Валентина Чорна редакторка стрічки
Василь Вірастюк

Український спортсмен та нардеп від партії Слуга народу Василь Вірастюк розлучається зі своєю другою дружиною Інною після 15 років шлюбу.

Як повідомив Вірастюк на особистій сторінці у Facebook, рішення про розрив стосунків ухвалив безпосередньо він, ще на початку жовтня 2022 року.

Спортсмен заявив, що ніколи не озвучить причини розлучення, хіба що його тільки змусять це зробити.

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– Я увесь час допомагав і зараз допомагаю своїм дітям (фінансово, і це адекватна сума), але “апетит” дружини в рази перебільшує мої можливості. Я готовий нести відповідальність за дітей, і хотів би, щоб вони проживали зі мною, – написав Вірастюк.

Він додав, що питання розподілу спільного майна вирішуватиметься через суд.

Вірастюк - розлучення

Фото: Василь Вірастюк

Нагадаємо, Василь Вірастюк одружився з Інною у 2007 році. У пари народилося двоє синів – Олег і Олександр.

Також нардеп має сина Адама від попереднього шлюбу. Перша дружина Вірастюка Світлана загинула у 2006 році.

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Фото: Василь Вірастюк

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Василь Вірастюк Розлучення
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