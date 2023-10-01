Василь Вірастюк розлучається з дружиною після 15 років шлюбу

Український спортсмен та нардеп від партії Слуга народу Василь Вірастюк розлучається зі своєю другою дружиною Інною після 15 років шлюбу.

Як повідомив Вірастюк на особистій сторінці у Facebook, рішення про розрив стосунків ухвалив безпосередньо він, ще на початку жовтня 2022 року.

Спортсмен заявив, що ніколи не озвучить причини розлучення, хіба що його тільки змусять це зробити.

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