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В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO ПоплавОК

15 Грудня 2022, 16:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO ПоплавОК

Університет культури завжди був та залишається флагманом з впровадження інновацій у навчальний процес. Це потужна освітня корпорація із сучасними мультимедійними технологіями, лабораторіями та європейським студентським сервісом.

Яскравим підтвердженням цього стало відкриття у виші високотехнологічного знімального павільйону, лабораторії майбутнього SPACE-STUDIO ПоплавОК. 

Креативний простір для студентів призначений для фото- і відеозйомок телевізійних проєктів, музичних кліпів, ТікТоків. Новітні технології дозволяють реалізувати різноманітні проєкти і втілити будь-які ідеї. 

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Михайло Поплавський, презентуючи студентам студію, акцентував, що місія університету культури – вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України!

– Ми об’єднали найпрогресивніших та найталановитіших студентів країни і створили всі умови для реалізації їхніх творчих амбіцій. Розробили Інноваційний Діджиталізований Університет, що увібрав найкращі спеціальності! Дякую за ваш вибір, довіру та визнання! – зазначив Поплавський.

Як стало відомо, кількість вступників до університету культури у 2022 році зросла більше ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. Це є результатом вдалої маркетингової стратегії, іміджевої комунікації та зірковому професорсько-викладацькому складу університету. 

До речі, за результатами рейтингу університет культури є лідером Топ-10 найкращих культурно-мистецьких закладів вищої освіти України другий рік поспіль (2021/2022 рр.) 

Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України

Назва закладу освіти Місце Місце у загальному рейтингу Бал ЗНО на контракт ТОП 200 Україна Scopus Підсумковий бал
Київський національний університет культури і мистецтв 1 105-106 50 133 160 343
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 2 123 26 166 196 388
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого 3 134 10 201 196 407
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра 4 137-140 14 201 196 411
Львівська національна академія мистецтв 5 137-140 38 177 196 411
Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової 6 137-140 20 195 196 411
Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського 7 149-150 39 187 196 422
Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 8 154-156 49 185 196 430
Харківська державна академія дизайну і мистецтв 9 154-156 78 167 185 430
Національна музична академія України імені П.І. Чайковського 10 157 62 173 196 431

– Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану була непростою, та ми впоралися із цим завданням, і це є нашою спільною перемогою на освітньому фронті, – каже Поплавський.

Михайло Поплавський додав, що нині ситуація на освітньому ринку – стабільно напружена. Але в них достатньо досвіду та можливостей, щоб ефективно працювати і відповідно реагувати на виклики часу.

– Стратегічну ініціативу, яку започатковано, потрібно потужно розвивати, ми не маємо збавляти темп, планка піднята дуже високо. Успіху досягає той, хто на кілька кроків випереджає час, – підкреслив Михайло Поплавський. 

2023 рік ректор ЗВО проголосив – Роком інновацій в університеті культури та презентував присутнім у залі стратегію розвитку з цілями та діями, серед яких:

  • запровадження модернізованих освітніх програм;
  • діджиталізація освітнього процесу – Університет у смартфоні;
  • створення бази відеолекцій;
  • автоматизація університету культури через SRM-систему;
  • запуск метавсесвіту та VR-освіти;
  • тримати курс на створення університету майбутнього.

– Університет культури чекає на амбіційних, талановитих, неординарних і креативних абітурієнтів 2023. Сьогодні успіху досягають ті, у кого є внутрішній потенціал, стрижень, характер, мета та воля до перемоги! Саме це формує образ студента університету культури! – зазначив Михайло Поплавський.

Поплавський мріє,щоб в Україні було модно вчитися в українських університетах, щоб талановиті, успішні молоді випускники вузів залишалися в Україні!

– Успішні українці – успішна Україна! Тримаймо разом українську хвилю! – підсумував Поплавський.

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Михайло Поплавський Університет
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