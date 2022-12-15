В університеті культури презентували творчу лабораторію майбутнього SPACE-STUDIO ПоплавОК

Університет культури завжди був та залишається флагманом з впровадження інновацій у навчальний процес. Це потужна освітня корпорація із сучасними мультимедійними технологіями, лабораторіями та європейським студентським сервісом.
Яскравим підтвердженням цього стало відкриття у виші високотехнологічного знімального павільйону, лабораторії майбутнього SPACE-STUDIO ПоплавОК.
Креативний простір для студентів призначений для фото- і відеозйомок телевізійних проєктів, музичних кліпів, ТікТоків. Новітні технології дозволяють реалізувати різноманітні проєкти і втілити будь-які ідеї.
Михайло Поплавський, презентуючи студентам студію, акцентував, що місія університету культури – вести за собою креативну, амбітну та перспективну молодь, яка творитиме новітню історію України!
– Ми об’єднали найпрогресивніших та найталановитіших студентів країни і створили всі умови для реалізації їхніх творчих амбіцій. Розробили Інноваційний Діджиталізований Університет, що увібрав найкращі спеціальності! Дякую за ваш вибір, довіру та визнання! – зазначив Поплавський.
Як стало відомо, кількість вступників до університету культури у 2022 році зросла більше ніж на 50% у порівнянні з минулим роком. Це є результатом вдалої маркетингової стратегії, іміджевої комунікації та зірковому професорсько-викладацькому складу університету.
До речі, за результатами рейтингу університет культури є лідером Топ-10 найкращих культурно-мистецьких закладів вищої освіти України другий рік поспіль (2021/2022 рр.)
Найкращі мистецькі заклади вищої освіти України
|Назва закладу освіти
|Місце
|Місце у загальному рейтингу
|Бал ЗНО на контракт
|ТОП 200 Україна
|Scopus
|Підсумковий бал
|Київський національний університет культури і мистецтв
|1
|105-106
|50
|133
|160
|343
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|2
|123
|26
|166
|196
|388
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|3
|134
|10
|201
|196
|407
|Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
|4
|137-140
|14
|201
|196
|411
|Львівська національна академія мистецтв
|5
|137-140
|38
|177
|196
|411
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|6
|137-140
|20
|195
|196
|411
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|7
|149-150
|39
|187
|196
|422
|Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
|8
|154-156
|49
|185
|196
|430
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|9
|154-156
|78
|167
|185
|430
|Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|10
|157
|62
|173
|196
|431
– Вступна кампанія 2022 року в умовах воєнного стану була непростою, та ми впоралися із цим завданням, і це є нашою спільною перемогою на освітньому фронті, – каже Поплавський.
Михайло Поплавський додав, що нині ситуація на освітньому ринку – стабільно напружена. Але в них достатньо досвіду та можливостей, щоб ефективно працювати і відповідно реагувати на виклики часу.
– Стратегічну ініціативу, яку започатковано, потрібно потужно розвивати, ми не маємо збавляти темп, планка піднята дуже високо. Успіху досягає той, хто на кілька кроків випереджає час, – підкреслив Михайло Поплавський.
2023 рік ректор ЗВО проголосив – Роком інновацій в університеті культури та презентував присутнім у залі стратегію розвитку з цілями та діями, серед яких:
- запровадження модернізованих освітніх програм;
- діджиталізація освітнього процесу – Університет у смартфоні;
- створення бази відеолекцій;
- автоматизація університету культури через SRM-систему;
- запуск метавсесвіту та VR-освіти;
- тримати курс на створення університету майбутнього.
– Університет культури чекає на амбіційних, талановитих, неординарних і креативних абітурієнтів 2023. Сьогодні успіху досягають ті, у кого є внутрішній потенціал, стрижень, характер, мета та воля до перемоги! Саме це формує образ студента університету культури! – зазначив Михайло Поплавський.
Поплавський мріє,щоб в Україні було модно вчитися в українських університетах, щоб талановиті, успішні молоді випускники вузів залишалися в Україні!
– Успішні українці – успішна Україна! Тримаймо разом українську хвилю! – підсумував Поплавський.