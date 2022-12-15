В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO ПоплавОК

Университет культуры всегда был и остается флагманом по внедрению инноваций в учебный процесс. Это мощная образовательная корпорация с современными мультимедийными технологиями, лабораториями и европейским студенческим сервисом.

Ярким подтверждением этого стало открытие в вузе высокотехнологичного съемочного павильона, лаборатории будущего SPACE-STUDIO ПоплавОК.

Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, Тиктоков. Новейшие технологии позволяют реализовать разнообразные проекты и воплотить любые идеи.

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Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал, что миссия университета культуры — вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины!

— Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованый Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание! — отметил Поплавский.

Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это является результатом удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездному профессорско-преподавательскому составу университета.

Кстати, по результатам рейтинга университет культуры является лидером Топ-10 лучших заведения высшего образования культуры и искусств Украины второй год подряд (2021/2022 гг).

Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины

— Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, и мы справились с этой задачей, и это является нашей общей победой на образовательном фронте, — сказал Поплавский.

Михаил Поплавский добавил, что сейчас ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у них достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и соответственно реагировать на вызовы времени.

— Стратегическую инициативу, которая основана, нужно мощно развивать, мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время, – подчеркнул Михаил Поплавский.

2023 год ректор ЗВО провозгласил Годом инноваций в университете культуры и презентовал присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых:

внедрение модернизированных образовательных программ;

диджитализация образовательного процесса – Университет в смартфоне;

создания базы видеолекций;

автоматизация университета культуры через SRM-систему;

запуск метавселенной и VR-образования;

держать курс на создание университета будущего.

— Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023. Сегодня успеха добиваются те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры! — отметил Михаил Поплавский.

Поплавский мечтает, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах, чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине!