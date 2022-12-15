В университете культуры презентовали творческую лабораторию будущего SPACE-STUDIO ПоплавОК

Университет культуры всегда был и остается флагманом по внедрению инноваций в учебный процесс. Это мощная образовательная корпорация с современными мультимедийными технологиями, лабораториями и европейским студенческим сервисом.
Ярким подтверждением этого стало открытие в вузе высокотехнологичного съемочного павильона, лаборатории будущего SPACE-STUDIO ПоплавОК.
Креативное пространство для студентов предназначено для фото- и видеосъемок телевизионных проектов, музыкальных клипов, Тиктоков. Новейшие технологии позволяют реализовать разнообразные проекты и воплотить любые идеи.
Михаил Поплавский, презентуя студентам студию, акцентировал, что миссия университета культуры — вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины!
— Мы объединили самых прогрессивных и талантливых студентов страны и создали все условия для реализации их творческих амбиций. Разработали Инновационный Диджитализованый Университет, вобравший лучшие специальности! Спасибо за ваш выбор, доверие и признание! — отметил Поплавский.
Как стало известно, количество поступающих в университет культуры в 2022 году выросло более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Это является результатом удачной маркетинговой стратегии, имиджевой коммуникации и звездному профессорско-преподавательскому составу университета.
Кстати, по результатам рейтинга университет культуры является лидером Топ-10 лучших заведения высшего образования культуры и искусств Украины второй год подряд (2021/2022 гг).
Лучшие заведения высшего образования культуры и искусств Украины
|Название учебного заведения
|Место
|Место в общем рейтинге
|Балл ВНО на контракт
|ТОП 200 Украина
|Scopus
|Итоговый балл
|Київський національний університет культури і мистецтв
|1
|105-106
|50
|133
|160
|343
|Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
|2
|123
|26
|166
|196
|388
|Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
|3
|134
|10
|201
|196
|407
|Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
|4
|137-140
|14
|201
|196
|411
|Львівська національна академія мистецтв
|5
|137-140
|38
|177
|196
|411
|Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової
|6
|137-140
|20
|195
|196
|411
|Харківський національний університет мистецтв імені І.П. Котляревського
|7
|149-150
|39
|187
|196
|422
|Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка
|8
|154-156
|49
|185
|196
|430
|Харківська державна академія дизайну і мистецтв
|9
|154-156
|78
|167
|185
|430
|Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
|10
|157
|62
|173
|196
|431
— Вступительная кампания 2022 года в условиях военного положения была непростой, и мы справились с этой задачей, и это является нашей общей победой на образовательном фронте, — сказал Поплавский.
Михаил Поплавский добавил, что сейчас ситуация на образовательном рынке – стабильно напряженная. Но у них достаточно опыта и возможностей, чтобы эффективно работать и соответственно реагировать на вызовы времени.
— Стратегическую инициативу, которая основана, нужно мощно развивать, мы не должны сбавлять темп, планка поднята очень высоко. Успеха достигает тот, кто на несколько шагов опережает время, – подчеркнул Михаил Поплавский.
2023 год ректор ЗВО провозгласил Годом инноваций в университете культуры и презентовал присутствующим в зале стратегию развития с целями и действиями, среди которых:
- внедрение модернизированных образовательных программ;
- диджитализация образовательного процесса – Университет в смартфоне;
- создания базы видеолекций;
- автоматизация университета культуры через SRM-систему;
- запуск метавселенной и VR-образования;
- держать курс на создание университета будущего.
— Университет культуры ждет амбициозных, талантливых, неординарных и креативных абитуриентов 2023. Сегодня успеха добиваются те, у кого есть внутренний потенциал, стержень, характер, цель и воля к победе! Именно это формирует образ студента университета культуры! — отметил Михаил Поплавский.
Поплавский мечтает, чтобы в Украине было модно учиться в украинских университетах, чтобы талантливые, успешные молодые выпускники вузов оставались в Украине!
— Успешные украинцы — успешная Украина! Держим вместе украинскую волну! — отметил Поплавский.