Відома українська диригентка Оксана Линів стала музичним директором італійського Teatro Comunale Bologna.

Вперше за всю історію існування театру обійняти цю високу та відповідальну посаду запропонували жінці. До своїх обов’язків Оксана приступить у січні 2022 року.

– Театр шукав головного диригента, який виконує функції головного художнього керівника, впродовж трьох років. Одразу після успішного дебютного концерту Линів в березні 2021 року в театрі, українській диригентці запропонували контракт, – йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що Болонський муніципальний театр є одним із найбільш відомих закладів Італії. У різні століття тут працювали такі світові метри як Россіні, Белліні, Верді і Вагнер.

За останніх 50 років в списку музичних керівників театру значаться такі всесвітньо відомі імена: Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.

Нагадаємо, що Оксана Линів народилася у Львівській області, в місті Броди. Вона працювала з найбільшими оперними театрами та відомими оркестрами в усьому світі.

Влітку 2021 року жінка була диригенткою відомого оперного фестивалю у Байроті. А через місяць під час офіційних заходів до Дня Незалежності України чинний президент Володимир Зеленський нагородив диригентку орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.