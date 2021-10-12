Известная украинская диригентка Оксана Лынив стала музыкальным директором итальянского Teatro Comunale Bologna.

Впервые за всю историю существования театра занять эту высокую и ответственную должность предложили женщине. К своим обязанностям Оксана приступит в январе 2022 года.

— Театр искал главного дирижера, который выполняет функции главного художественного руководителя, на протяжении трех лет. Сразу после успешного дебютного концерта Лынив в марте 2021 года в театре, украинской диригентке предложили контракт, — говорится в сообщении.

Стоит заметить, что Болонский муниципальный театр является одним из самых известных заведений Италии. В разные века здесь работали такие мировые мэтры как Россини, Беллини, Верди и Вагнер.

За последние 50 лет в списке музыкальных руководителей театра значатся такие всемирно известные имена: Серджу Челибидаке, Рикардо Шайи, Даниэле Гатти.

Напомним, что Оксана Лынив родилась во Львовской области, в городе Броды. Она работала с крупнейшими оперными театрами и известными оркестрами во всем мире.

Летом 2021 года женщина была диригенткой известного оперного фестиваля в Байроте. А спустя месяц во время официальных мероприятий ко Дню Независимости Украины действующий президент Владимир Зеленский наградил диригентку орденом княгини Ольги III степени.