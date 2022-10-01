У російському Краснодарі 27-річний репер Walkie (справжнє ім’я Іван Петунін) наклав на себе руки через оголошену в РФ часткову мобілізацію.
Його тіло знайшли біля однієї з висотних будівель міста. Незадовго до смерті Walkie опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається вчинити самогубство через небажання йти на війну проти України.
– Якщо ви дивитеся це відео, мене вже немає серед живих. На свою душу я гріх убивства не можу брати і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали, – сказав він.
За словами репера, у нього була відстрочка від мобілізації, оскільки він лежав у психоневрологічному диспансері. Але Walkie все одно побоювався, що найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на повну.
Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.
Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що призвати в армію хочуть 1,2 млн громадян.
Фото: Скріншот з відеозвернення