У російському Краснодарі 27-річний репер Walkie (справжнє ім’я Іван Петунін) наклав на себе руки через оголошену в РФ часткову мобілізацію.

Його тіло знайшли біля однієї з висотних будівель міста. Незадовго до смерті Walkie опублікував відеозвернення, в якому заявив, що збирається вчинити самогубство через небажання йти на війну проти України.

– Якщо ви дивитеся це відео, мене вже немає серед живих. На свою душу я гріх убивства не можу брати і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали, – сказав він.

Зараз дивляться

За словами репера, у нього була відстрочка від мобілізації, оскільки він лежав у психоневрологічному диспансері. Але Walkie все одно побоювався, що найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на повну.

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в РФ.

Російські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що призвати в армію хочуть 1,2 млн громадян.

Фото: Скріншот з відеозвернення