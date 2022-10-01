В российском Краснодаре 27-летний рэпер Walkie (настоящее имя Иван Петунин) покончил с собой из-за объявленной в РФ частичной мобилизации.

Его тело обнаружили возле одного из высотных зданий города. Незадолго до смерти Walkie опубликовал видеообращение, в котором заявил, что намерен совершить самоубийство из-за нежелания идти на войну против Украины.

— Если вы смотрите это видео, меня уже нет в живых. На свою душу я грех убийства не могу брать и не хочу. Я не готов убивать за какие-либо идеалы, — сказал он.

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По словам рэпера, у него была отсрочка от мобилизации, поскольку он лежал в психоневрологическом диспансере. Но Walkie все равно боялся, что в ближайшие дни частичная мобилизация превратится в полную.

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.

Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что призвать в армию хотят 1,2 млн граждан.

Фото: Скриншот из видеообращения