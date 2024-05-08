У будинку канадського репера Дрейка сталася стрілянина. Після інциденту охоронця музиканта госпіталізували.

У будинку Дрейка сталася стрілянина: подробиці

Так, перестрілка сталася в ніч із 7 на 8 травня в будинку Дрейка в Торонто. За даними поліції, приблизно о 2 годині ночі до маєтку артиста викликали правоохоронців, де вони виявили пораненого чоловіка у важкому стані. Його доставили в лікарню, і чоловік, як і раніше, перебуває у важкому стані.

Відомо, що охоронець патрулював біля воріт маєтку, коли в нього вистрілили. Правоохоронні органи так і не повідомили, чи перебував Дрейк удома на момент стрілянини. Однак місцева влада контактує з музикантом, щоб встановити всі подробиці інциденту.

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Не виключено, що стрілянина може бути пов’язана з нещодавньою ворожнечею Дрейка з його колегою репером Кендріком Ламаром. Підозрюваних було кілька, і вони покинули район на автомобілі.

Словесна битва між Дрейком і Ламаром загострилася на тлі виходу пісень одна про одну, з особистими і професійними глузуваннями.

Утім, іноді й самі зірки травмуються під час ворожнечі або навіть сварки. Приміром, син Ніколаса Кейджа збив свою матір, Крістіну Фултон. Про причини інциденту не повідомляється, але актриса з’явилася на публіці з величезним фінгалом під оком.