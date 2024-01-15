Українська акторка Катерина Тишкевич розповіла, чи буде подавати до суду на лікарню, через яку у неї розвинувся сепсис.

Чи буде Тишкевич подавати до суду на психлікарню

Акторка зазначила, що інфекція стафілокок потрапила у кров через катетер, який їй ставили в одеській психлікарні. Однак Тишкевич не збирається звинувачувати в цьому лікарню чи конкретну медсестру.

– Я не хочу когось конкретного звинувачувати, бо не думаю, що це провина тієї медсестри, яка ставила мені катетер і погано обробила шкіру. Це загалом проблема стану наших міських лікарень. Це про зарплатні цих медсестер, які не вмотивовані робити роботу якісно. Це про нестачу фінансування і, можливо, нестачу антисептичних засобів, – сказала Тишкевич в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Також Катерина не має претензій до своєї експсихотерапевтки, яка запропонувала їй лягти до лікарні і виписала антидепресант, який впливає на хронічний головний біль.

Зараз дивляться

– Вона дуже гарний лікар, вона зробила мені багато добра. Я впевнена, що там була проведена певна робота з персоналом з цього приводу. Я в цьому впевнена. Надалі я можу бути спокійною, що це не повториться. Я знаю її, вона дуже сильна, дуже сувора, коли треба, з підлеглими, – розповіла акторка.

Нещодавно Катерина Тишкевич розповіла, що з нею сталося та як вона опинилася в реанімації. За життя акторки лікарі боролися десять днів.

Фото: Катерина Тишкевич