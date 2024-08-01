Герцогиня Кейт Міддлтон планує з’явитися на публіці на тлі боротьби з раком. Дружина принца Вільяма хоче вирушити до Парижа, щоб подивитися на Олімпійські ігри-2024.

Кейт Міддлтон знову планує з’явитися на публіці

Так, принцеса Уельська всього двічі з’являлася на публіці після інформації про діагностування раку. Знаменитість покрасувалася на церемонії Trooping the Colour у червні, а вдруге – на фіналі Вімблдону в чоловічому одиночному розряді в липні.

Тепер Кейт хоче вирушити до Європи – щоправда, поки без офіційного візиту і конкретних дат. Представники Міддлтон ще навіть не призначили їй дату повернення до королівських обов’язків.

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Ще в червні герцогиня розповіла, що продовжує проходити курс хіміотрапії в боротьбі з серйозною хворобою.

Схоже, принцеса хоче витягти максимум зі свого самопочуття, і намагається відвідати якомога більше заходів, коли почувається добре.

Утім, у королівській сім’ї є місце не тільки підтримці, а й сваркам. Наприклад, хворий на рак король Чарльз III ігнорує дзвінки принца Гаррі. Герцог хоче поговорити з батьком щодо охорони для його сім’ї – монарх має повноваження збільшити безпеку сім’ї свого сина в межах Великої Британії. Для Гаррі – це першорядне завдання.