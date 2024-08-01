Герцогиня Кейт Миддлтон планирует появиться на публике на фоне борьбы с раком. Жена принца Уильяма хочет отправиться в Париж, чтобы посмотреть на Олимпийские игры-2024.

Кейт Миддлтон снова планирует появиться на публике

Так, принцесса Уэльская всего дважды появлялась на публике после информации о диагностировании рака. Знаменитость покрасовалась на церемонии Trooping the Colour в июне, а второй раз – на финале Уимблдона в мужском одиночном разряде в июле.

Теперь Кейт хочет отправиться в Европу — правда, пока без официального визита и конкретных дат. Представители Миддлтон еще даже не назначили ей дату возвращения к королевским обязанностям.

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Еще в июне герцогиня рассказала, что продолжает проходить курс химиотрапии в борьбе с серьезной болезнью.

Похоже, принцесса хочет извлечь максимум из своего самочувствие, и старается посетить как можно больше мероприятий, когда чувствует себя хорошо.

Впрочем, в королевской семье есть место не только поддержке, но и ссорам. К примеру, больной раком король Чарльз III игнорирует звонки принца Гарри. Герцог хочет поговорить с отцом насчет охраны для его семьи — монарх имеет полномочие увеличить безопасность семьи своего сына в пределах Великобритании. Для Гарри – это первостепенная задача.