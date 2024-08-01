Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Персоны

Теперь в Европе: больная раком Кейт Миддлтон снова появится на публике

1 августа 2024, 17:06
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кейт Міддлтон з'явилася на публіці
Источник: Getty Images

Герцогиня Кейт Миддлтон планирует появиться на публике на фоне борьбы с раком. Жена принца Уильяма хочет отправиться в Париж, чтобы посмотреть на Олимпийские игры-2024.

Кейт Миддлтон снова планирует появиться на публике

Так, принцесса Уэльская всего дважды появлялась на публике после информации о диагностировании рака. Знаменитость покрасовалась на церемонии Trooping the Colour в июне, а второй раз – на финале Уимблдона в мужском одиночном разряде в июле.

Теперь Кейт хочет отправиться в Европу — правда, пока без официального визита и конкретных дат. Представители Миддлтон еще даже не назначили ей дату возвращения к королевским обязанностям.

Сейчас смотрят

Еще в июне герцогиня рассказала, что продолжает проходить курс химиотрапии в борьбе с серьезной болезнью.

Похоже, принцесса хочет извлечь максимум из своего самочувствие, и старается посетить как можно больше мероприятий, когда чувствует себя хорошо.

Впрочем, в королевской семье есть место не только поддержке, но и ссорам. К примеру, больной раком король Чарльз III игнорирует звонки принца Гарри. Герцог хочет поговорить с отцом насчет охраны для его семьи — монарх имеет полномочие увеличить безопасность семьи своего сына в пределах Великобритании. Для Гарри – это первостепенная задача.

Читайте также:
Чарльз ІІІ, Кейт МіддлтонОткликнулись тысячи людей: Чарльза III и Кейт Миддлтон засыпали письмами поддержки из-за рака

Источник
Daily Express
Теги
Кейт Миддлтон
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь