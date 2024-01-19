Акторка Анастасія Пустовіт поділилася спогадами про рідний Скадовськ, який тимчасово перебуває в окупації, а також сказала, чи спілкується з родичами з Росії.

Анастасія Пустовіт про Скадовськ і родичів у РФ

У віці двох років Анастасія разом із батьками переїхала зі Скадовська в Немішаєве на Київщині, проте біля моря залишилася її бабуся, а тому вони часто туди приїжджали.

Акторка каже, Скадовськ був тим місцем, де збиралася вся родина, зокрема й родичі з РФ по маминій лінії.

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– Наразі там бабуся. Це добре, що вона трохи не в контексті. До неї приїхала жінка, вони живуть удвох. Вона не причетна до всіх тих подій. Чому я кажу добре? Тому що я б не хотіла, щоб через мою волонтерську діяльність до неї хтось би приходив і щось у неї питав. І те, що вона нічого не знає і умовно ніде не ходить, це дуже добре, – поділилася Пустовіт.

Каже, тривалий час із бабусею сперечалася вся родина з приводу російського паспорта, адже на окупованих територіях росіяни змушують людей брати його. Бабуся довгий час упиралася це робити.

– Ми їй пояснювали, що це не зрада, а спосіб вижити, тому що вона категорично відмовляється їхати. Ми намагалися її вмовити і через Крим виїхати… Вона відмовляється, – сказала Анастасія.

З родичами з РФ Анастасія наразі не спілкується, хоча до повномасштабної війни вони часто приїжджали до них у гості в Україну. Каже, спочатку після 24 лютого телефонували й цікавилися, правда це чи ні, потім спілкування припинилося.

– Потім з’явилася фраза: – Ой, приїду до бабусі в Скадовськ. Ми сказали їм багато нехороших слів і все. Я не знаю, що вони собі думають, я з ними взагалі не спілкуюся. Не можу, не хочу… Вони навіть не говорили російською, коли до нас приїжджали, суржик, ну, крім тих, хто вже народився там, – зазначила Пустовіт.

До слова, після 24 лютого 2022 року сім’я Пустовіт поїхала в селище Немішаєве, розташоване між Бучею і Бородянкою, думаючи, що там буде безпечніше, ніж у Києві. На жаль, деякий час акторка прожила в окупації, а страшні спогади з цього часу дали свої наслідки.

Скадовськ же вже майже два роки в окупації. Проте ми віримо та сподіваємося, що місто повернеться під контроль України, а тому не забуваємо допомагати військовим та волонтерам, це дуже важливо та наближає нашу перемогу.

Фото: Анастасія Пустовіт