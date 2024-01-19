Актриса Анастасия Пустовит поделилась воспоминаниями о родном Скадовске, который временно находится в оккупации, а также сказала, общается ли с родственниками из России.

Анастасия Пустовит о Скадовске и родственниках в РФ

В возрасте двух лет Анастасия вместе с родителями переехала из Скадовска в Немешаево Киевской области, однако около моря осталась ее бабушка, а потому они часто туда приезжали.

Актриса говорит, Скадовск был тем местом, где собиралась вся семья, в частности и родственники из РФ по маминой линии.

Сейчас смотрят

— Сейчас там бабушка. Это хорошо, что она немного не в контексте. К ней приехала женщина, они живут вдвоем. Она не причастна ко всем тем событиям. Почему я говорю хорошо? Потому что я бы не хотела, чтобы из-за моей волонтерской деятельности к ней кто-то бы приходил и что-то у нее спрашивал. И то, что она ничего не знает и условно нигде не ходит, это очень хорошо, — поделилась Пустовит.

Говорит, долгое время с бабушкой спорила вся семья по поводу российского паспорта, ведь на оккупированных территориях россияне вынуждают людей брать его. Бабушка долгое время упиралась это делать.

— Мы ей объясняли, что это не предательство, а способ выжить, потому что она категорически отказывается уезжать. Мы пытались ее уговорить и через Крым выехать… Она отказывается, — сказала Анастасия.

С родственниками из РФ Анастасия сейчас не общается, хотя до полномасштабной войны они часто приезжали к ним в гости в Украину. Говорит, вначале после 24 февраля звонили и интересовались, правда это или нет, потом общение прекратилось.

— Потом появилась фраза: — Ой, приеду к бабушке в Скадовск. Мы сказали им много не хороших слов и все. Я не знаю, что они себе думают, я с ними вообще не общаюсь. Не могу, не хочу… Они даже не говорили на русском, когда к нам приезжали, суржик, ну кроме тех, кто уже родился там, — отметила Пустовит.

К слову, после 24 февраля 2022 года семья Пустовит поехала в поселок Немишаево, расположенный между Бучей и Бородянкой, думая, что там будет безопаснее, чем в Киеве. К сожалению, некоторое время актриса прожила в оккупации, а страшные воспоминания из этого времени дали свои последствия.

Скадовск же уже почти два года в оккупации. Однако мы верим и надеемся, что город вернется под контроль Украины, а потому не забываем помогать военным и волонтерам, это очень важно и приближает нашу победу.

Фото: Анастасия Пустовит