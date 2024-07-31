Окуляри легендарного музиканта Джона Леннона виставлять на аукціон. Продавати їх буде чоловік на ім’я Майкл, який отримав аксесуар від учасника The Beatles.

Окуляри Джона Леннона виставлять на аукціон: подробиці

Так, за словами акційного дому Catherine Southon Auctioneers, окуляри подарував Леннон понад 55 років тому в студії Abbey Road. Вони мають круглу форму і синій відтінок лінз, що робить аксесуар ще більш екзотичним.

Продавець стверджує, що в 1968 році його запросили в знамениту студію, де записували пісні The Beatles. Саме тоді Леннон і вручив йому окуляри, оскільки того дня у Майкла був день народження.

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Очікується, що на аукціоні стартова ціна на них буде понад 150 тис. грн.

– Якщо говорити про ефемери, то всім потрібні The Beatles, а все, що пов’язано з Джоном Ленноном, цінується дуже дорого. Він зробив культовим вигляд округлих окулярів з блакитною оправою, і все, що пов’язано з ним, користується величезним попитом, заявила аукціоніст Кетрін Саутон.

Окуляри продаються разом із колекцією з 33 чорно-білих фотографій, зроблених Майклом у 1968 і 1969 роках, коли він відвідував Abbey Road. На деяких з них зображені Пол Маккартні, Джордж Гаррісон, Рінго Старр і Джордж Мартін. Деякі з них були зроблені того самого дня, що і знаменита фотосесія для альбому Abbey Road, коли The Beatles позували на дорожньому переході.

У лютому 2024 року на аукціоні продали відому картину The Beatles. Вона називається Образи жінки (Images of a Woman), а її фінальна ціна майже втричі перевищила очікувану суму.