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Святковий вайб: TVORCHI представили свої хіти в новорічному звучанні

24 Грудня 2021, 11:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
tvrchi

У розпал передсвяткової метушні український гурт TVORCHI презентував HITS New Year Edition – це колекція всіх хітів дуету у новорічному звучанні.

Новий альбом TVORCHI занурює в атмосферу свята. Тиха гра дзвіночків і бубонців в аранжуваннях, нові мелодії та ритми в улюблених піснях гурту дарують справжнє відчуття прийдешнього дива.

– Всі ці пісні ми випускали окремо синглами чи в наших альбомах, а наразі вони зібрані разом у особливому святковому звучанні спеціально для створення новорічного настрою. На Різдво немає місця смутку, забудьте про всі негативні моменти, нехай буде тільки фан. Заряджайтеся новорічним мудом і нехай ваша перша цьогорічна гра в сніжки відбудеться саме під наш святковий альбом, – розповідають TVORCHI.

До EP увійшло п’ять хітів дуету:

  • Мова тіла;
  • Не танцюю;
  • Віч-на-віч;
  • Falling;
  • Bonfire (тепер звучить як справжній саундтрек новорічного фільму).

Разом із цим дует презентував lyric-відео на пісню Falling.

Варто ввімкнути пісню за піснею, щоб зануритись в атмосферу свята. Альбом TVORCHI HITS New Year Edition стане ідеальним доповненням новорічної вечірки та настрою.

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Теги
Tvorchi , Пісні , Прем’єра
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