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Праздничный вайб: TVORCHI представили свои хиты в новогоднем звучании

24 декабря 2021, 11:19
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
tvrchi

В разгар предпраздничной суеты украинская группа TVORCHI представила HITS New Year Edition — это коллекция всех хитов дуэта в новогоднем звучании.

Новый альбом TVORCHI погружает в атмосферу праздника. Тихая игра колокольчиков и бубенцев в аранжировках, новые мелодии и ритмы в любимых песнях группы дарят истинное чувство грядущего чуда.

— Все эти песни мы выпускали отдельно синглами или в наших альбомах, а сейчас они собраны вместе в особом праздничном звучании специально для создания новогоднего настроения. На Рождество нет места печали, забудьте обо всех негативных моментах, пусть будет только фан. Заряжайтесь новогодним мудом и пусть ваша первая игра в снежки состоится именно под наш праздничный альбом, — рассказывают TVORCHI.

В EP вошло пять хитов дуэта:

  • Мова тіла;
  • Не танцюю;
  • Віч-на-віч;
  • Falling;
  • Bonfire (теперь звучит как настоящий саундтрек новогоднего фильма).

Вместе с этим дуэт представил lyric-видео на песню Falling.

Следует включить песню за песней, чтобы погрузиться в атмосферу праздника. Альбом TVORCHI HITS New Year Edition станет идеальным дополнением новогодней вечеринки и настроения.

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Теги
Tvorchi , Пісні , Прем’єра
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