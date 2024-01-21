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Сумую та кохаю: Софія Ротару поділилась архівним фото з чоловіком

21 Січня 2024, 10:37
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
София Ротару День памяти погибших героев Украины
Джерело: Софія Ротару

Українська співачка Софія Ротару поділилась архівним фото з покійним чоловіком Анатолієм Євдокименком.

Софія Ротару вшанувала пам’ять чоловіка

Артистка опублікувала сториз в Instagram в день народження Анатолія Євдокименка. 20 січня йому могло б виповнитися 86 років.

Ротару показала кадр із їхньої молодості. На світлині молодий Євдокименко обіймає та пригортає до себе співачку. Вони разом позують і посміхаються. Софія зізналася, що досі кохає чоловіка та сумує за ним.

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– Пам’ятаю, сумую, кохаю, – підписала кадр артистка, додавши емодзі у вигляді серця.

Софія Ротару

Фото: Софія Ротару/Instagram

Нагадаємо, що музикант Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року від інсульту. Йому було 60 років.

Софія та Анатолій пробули у шлюбі 34 роки, вони зіграли весілля 22 вересня 1968 року. Євдокименко був не тільки чоловіком артистки, а й режисером-постановником усіх її концертних програм.

У них є спільний син Руслан та двоє онуків – Анатолій і Софія, які зараз перебувають за кордоном.

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