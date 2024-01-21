Украинская певица София Ротару поделилась архивным фото с покойным мужем Анатолием Евдокименко.

София Ротару почтила память мужа

Артистка опубликовала сториз в Instagram в день рождения Анатолия Евдокименко. 20 января ему могло бы исполниться 86 лет.

Ротару показала кадр из их молодости. На фотографии молодой Евдокименко обнимает и прижимает к себе певицу. Они вместе позируют и улыбаются. София призналась, что до сих пор любит мужа и скучает по нему.

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— Помню, скучаю, люблю, — подписала кадр артистка, добавив эмодзи в виде сердца.

Напомним, что музыкант Анатолий Евдокименко умер 23 октября 2002 года от инсульта. Ему было 60 лет.

София и Анатолий пробыли в браке 34 года, они сыграли свадьбу 22 сентября 1968 года. Евдокименко был не только мужем артистки, но и режиссером-постановщиком всех ее концертных программ.

У них есть общий сын Руслан и двое внуков — Анатолий и София, которые сейчас находятся за границей.