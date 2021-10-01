Співробітник Управління державної охорони України, який жорстоко побив танцівника з балету Наді Дорофєєвої, постане перед судом. Євгену Беспалому загрожує позбавлення волі на термін до 8 років.

Державне бюро розслідувань повідомило, що слідчі завершили досудове розслідування за цим фактом.

– Установлено, що 1 серпня цього року працівник УДО, проходячи біля кав’ярні в середмісті Києва, спочатку безпричинно штовхнув танцюриста, а після зауваження жорстоко побив, – йдеться в повідомленні.

Нападник сильно вдарив Євгена Гончеренка в обличчя, спричинивши йому тяжку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми.

Співробітника УДО затримано за підозрою у заподіянні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 8 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура.

Нагадаємо, 1 серпня танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побили, коли він виходив з популярного серед ЛГБТ-спільноти клубу Ліфт. У хлопця діагностували важку закриту черепно-мозкову травму та інші серйозні пошкодження.

16 серпня Євген Гончаренко вийшов із коми, згодом його перевели з реанімації у звичайну палату.

Танцюрист зізнався, що сильно втратив у вазі за час лікування. На відновлення витрачалося багато енергії, тож він скинув 13 кілограмів.