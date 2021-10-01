Сотрудник Управления государственной охраны Украины, который жестоко избил танцовщика из балета Нади Дорофеевой, предстанет перед судом. Евгению Беспалому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

Государственное бюро расследований сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по этому факту.

— Установлено, что 1 августа этого года работник УГО, проходя мимо кафе в центре Киева, сначала беспричинно толкнул танцора, а после замечания жестоко избил, — говорится в сообщении.

Нападающий сильно ударил Евгения Гончаренко в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Сотрудник УГО задержан по подозрению в причинении умышленного тяжелого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура.

Напомним, 1 августа танцора Нади Дорофеевой жестоко избили, когда он выходил из популярного среди ЛГБТ-сообщества клуба Лифт. У парня диагностировали тяжелую закрытую черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения.

16 августа Евгений Гончаренко вышел из комы, впоследствии его перевели из реанимации в обычную палату.

Танцор признался, что сильно потерял в весе за время лечения. На восстановление уходило много энергии, поэтому он сбросил 13 килограммов.